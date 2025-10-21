Gianluca Pazzaglia, Biohacking Senologico: il Bestseller su come prevenire il tumore al seno con il metodo Stammibene

Milano, 21.10.2025 – Nonostante i controlli regolari e uno stile di vita attento, per molte donne il rischio di ammalarsi di tumore al seno rimane dietro l’angolo. La prevenzione tradizionale spesso arriva troppo tardi, limitandosi a intercettare i problemi quando ormai sono già presenti. La buona notizia, tuttavia, è che riprendere il controllo della propria salute e ridurre il rischio di malattie in modo concreto e sostenibile è possibile.

Per tutte quelle donne che desiderano sentirsi più consapevoli nel proprio percorso di salute ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Gianluca Pazzaglia “BIOHACKING SENOLOGICO. La Prevenzione Prima Della Prevenzione Per Ridurre Il Rischio Di Tumore Al Seno Con Il Metodo Stammibene” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con le proprie lettrici strumenti pratici e innovativi per comprendere profondamente il proprio corpo e agire sul terreno biologico che può favorire o ostacolare la nascita di malattie.

“Il mio libro parla di biohacking senologico, ovvero di tutte quelle strategie scientificamente fondate che è possibile mettere in atto ogni giorno per prevenire il tumore al seno” afferma Gianluca Pazzaglia, autore del libro. “Non solo alimentazione, movimento, riposo e gestione dello stress, ma anche mentalità, consapevolezza e piccoli gesti quotidiani che – se seguiti correttamente – possono fare davvero la differenza”.

Come aggiunge lo stesso Pazzaglia, ad esempio il digiuno intermittente è uno strumento assai “intelligente” in ottica di prevenzione perché non sopprime ma stimola le naturali capacità di autoriparazione e autoregolazione del corpo. Grazie alla sua semplicità e accessibilità, è potentissimo in termini di efficacia e si adatta perfettamente alla vita quotidiana di ciascuno di noi.

“Oggi più che mai regna una profonda confusione sull’argomento. Nell’ambito della salute e della prevenzione siamo sommersi da un’infinità di informazioni, spesso discordanti, che invece di aiutare le persone a prendersi cura di sé, le disorientano, le deludono o peggio le paralizzano” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Questo libro non promette miracoli ma offre strumenti pratici, fondati e concreti per orientarsi al proprio benessere quotidiano”.

“Ho già avuto modo di collaborare in passato con Bruno Editore e tutto ciò che mi era stato promesso in termini di risultati, visibilità e supporto si è pienamente realizzato. Non è solo una questione di numeri: è una questione di valori condivisi” conclude l’autore. “La mentalità e la filosofia di Giacomo Bruno rispecchiano profondamente la mia: focalizzarsi sull’essenziale, semplificare e puntare a ciò che è davvero utile per le persone”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3KW7lAG

Medico senologo, definito da Umberto Veronesi “il più bravo senologo italiano”, Gianluca Pazzaglia si occupa da oltre 35 anni di diagnosi dei tumori al seno. Avendo compreso che a fare la differenza sono le azioni salutari che facciamo ogni giorno, oggi la sua missione è la prevenzione dei tumori e più in generale delle malattie. Da qui nasce il “Biohacking Senologico” che unisce la prevenzione del tumore al seno alle più moderne tecniche di preservazione della salute. Sito web: www.stammibene.com

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 35 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di BookBench™, il 1° Benchmark indipendente che valuta le migliori AI per la scrittura di libri. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

