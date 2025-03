Giovanni Perilli, Trova Nuovi Clienti E Fattura Di Più: il Bestseller su come massimizzare i profitti online con il Funnel Social Marketing

Milano, 21.03.2025 – Il sogno di qualsiasi imprenditore o libero professionista è sempre lo stesso: avere un flusso continuo di nuovi clienti tale da garantire, ogni mese, maggior fatturato e maggiore autorevolezza nel proprio settore di riferimento. Peccato che molti di loro usano strumenti come i social network in modo errato rendendo vano qualsiasi tentativo verso tale obiettivo. Fortunatamente la creazione di un ecosistema capace di includere l’uso dei social, del mondo Google e delle strategie di funneling, insieme alle nuove tecnologie vengono in aiuto, a patto però di utilizzarle correttamente.

Per tutti coloro che desiderano massimizzare i propri risultati in ambito digitale ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Giovanni Perilli “Trova Nuovi Clienti E Fattura Di Più Con I Social Network E L’Intelligenza Artificiale” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per pianificare una strategia di marketing digitale rapida ed efficace attraverso il Funnel Social Marketing.

“Il mio libro è una guida completa alla strategia digitale che spiega perché è fondamentale essere presenti sui social. Al suo interno mostro come farlo nel modo giusto e quali sono gli errori da evitare” afferma Giovanni Perilli, autore del libro. “Attraverso le informazioni contenute nel mio manuale d’infarinatura all’uso dei social, i lettori apprendono come costruire un ecosistema completo e strategico capace di portare risultati concreti, primo tra tutti, trovare nuovi clienti e fatturare di più. Il tutto attraverso i social network e l’intelligenza artificiale che, nel libro è approfondita e fornisce i prompt per trasformare ChatGpt nel proprio copywriter. Il libro si arricchisce delle firme di tre professionisti, Stefano Aiello, Heidi Iuliano e Federico Rognoni che hanno curato i capitoli dedicati al copywriting, all’uso di Linkedin e a quello di TikTok”.

Come spiega lo stesso Giovanni Perilli nel suo manuale, gli imprenditori e i liberi professionisti che desiderano avvicinarsi oggi al mondo del marketing online (e farlo nel modo corretto), possono raggiungere il know-how fondamentale che diventa pilastro per ottenere i risultati che desiderano parallelamente al proprio impegno. Impegno che genera un sistema efficace e accessibile a tutti, dal nome Funnel Social Marketing.

“Con questa pubblicazione editoriale, Giovanni Perilli va a condividere il proprio approccio strategico al marketing digitale dalla A alla Z” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Il suo non è uno dei tanti manuali tecnici presenti sul web, ma una guida che accompagna il lettore nella costruzione di una strategia efficace sui social. Motivo per il quale sono certo che sarà di grande utilità per tutti coloro che desiderano portare la propria attività al livello successivo”.

“In Italia, quando si parla di ebook, Bruno Editore è un punto di riferimento assoluto” conclude l’autore. “Affidarsi a Giacomo Bruno e al suo staff è la scelta più naturale per chi vuole portare il proprio know-how al successo attraverso un libro”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/41eycwu

Manager, esperto di Lead Generation, giornalista e speaker, Giovanni Perilli, classe ’81, è specializzato nel marketing digitale per professionisti e imprenditori. Trapiantato in Irlanda, è stato il primo italiano a entrare nell’“8 Figure Club” di Russell Brunson, per aver generato oltre 10mln $ con strategie di Funnel Marketing. Brand Strategist per realtà come Crisi Fiscale d’Impresa, Danza Classica No Under 40 e TrustMeUp. Sito web: https://giovanniperilli.com

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it