SHENZHEN, Cina, Nov. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN ha pubblicato un articolo che analizza in che modo la visione di apertura del presidente cinese Xi Jinping possa favorire una crescita condivisa in tutta la regione Asia-Pacifico. Partendo da un coltivatore vietnamita di durian che beneficia dell’accesso al mercato cinese, la storia collega le opportunità commerciali dei singoli soggetti a un più ampio processo di integrazione a livello regionale, evidenziando in che modo la riduzione delle tariffe doganali e una maggiore cooperazione economica possano condurre a una prosperità condivisa tra le economie dell’APEC.

Le Tuan Tai, un coltivatore vietnamita, dà dei colpetti a un durian con un coltellino, per sentire il suono vuoto che indica che il frutto è maturo.

La sua famiglia coltiva questo appezzamento di terreno di 10 ettari da quasi 40 anni: prima gomma, poi caffè, e ora circa 2.000 alberi di durian. Quest’anno, prevede 350 tonnellate, di cui il 70% destinato alla Cina.

“Il caffè ci ha offerto la possibilità di una vita stabile. Grazie al durian, le nostre condizioni sono migliorate”, ha detto.

I numeri parlano chiaro. Una cooperativa vicina ha detto che con un ettaro di caffè si guadagnano circa 160 milioni di dong (circa 6.200 dollari) all’anno, mentre un ettaro di durian può portare a 1,3 miliardi di dong. Nella provincia di Dak Lak, le coltivazioni di durian sono triplicate fino ad arrivare ai 45.000 ettari dal 2022.

A determinare la svolta è stata l’apertura di una porta. Nel luglio 2022, la Cina e il Vietnam hanno siglato un protocollo fitosanitario che ha consentito al durian fresco vietnamita di entrare nel mercato cinese. Secondo i dati della dogana cinese, nel 2025 la Cina importava quasi 1,87 milioni di tonnellate di durian all’anno, il doppio rispetto ai livelli del 2022.

Quella porta è stata aperta dai due governi. La questione dell’apertura di molti altri è ciò di cui le 21 economie dell’APEC hanno discusso questa settimana a Shenzhen. Proprio lì, giovedì, durante il vertice dei leader economici dell’APEC, il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che la regione “dovrebbe sostenere un regionalismo aperto, promuovere costantemente l’integrazione economica e sviluppare un modello di cooperazione aperto e integrato, anziché esclusivo o frammentato”.

“Miracolo dell’Asia-Pacifico”

Le osservazioni di Xi trovano riscontro ben oltre un solo frutteto.

La Malesia invia in Cina circa il 70% dei propri durian, e la Thailandia vi spedisce 8 noci di cocco profumate su 10, secondo quanto riferito al China Media Group da esportatori locali. Le esportazioni di salmone cileno verso la Cina sono più che raddoppiate nel primo trimestre del 2026, con l’incremento su base annua più netto tra tutti i mercati, secondo il portale informativo del settore SalmonBusiness.

Che un’azienda agricola cambi colture è un caso isolato. Una regione che le modifica in sintonia rappresenta un modello di crescita: il tipo di modello che, prima o poi, salta fuori nei conti nazionali.

Le 21 economie dell’APEC ospitano il 36% della popolazione mondiale, conducono quasi la metà del commercio a livello globale e generano oltre il 60% del PIL mondiale.

Nulla di tutto ciò è avvenuto per caso. Ciò ha fatto seguito a tre decenni di decisioni tese ad aprire le porte anziché a chiuderle.

Un rapporto dell’APEC mostra che le tariffe doganali medie nella regione sono scese dal 16,9% nel 1989 al 5,1% nel 2024, e che oltre due terzi dello scambio di merci tra i membri si svolge ora all’interno dell’area stessa.

“Nel corso di oltre 30 anni, la regione Asia-Pacifico ha acquisito una nuova veste, realizzando il miracolo dell’Asia-Pacifico della rapida crescita economica”, ha affermato Xi.

Quel percorso è incompiuto. Quest’anno, sono 20 anni da quando i membri dell’APEC hanno sostenuto l’idea di una Free Trade Area della regione Asia-Pacifico come prospettiva a lungo termine; un processo formale è stato avviato nel 2014 a Pechino.

Barriere oltre le tariffe doganali

Le tariffe doganali rappresentano solo la prima barriera. L’approvazione della quarantena, la registrazione sanitaria, i tempi di sdoganamento, i controlli di documenti e il regolamento dei pagamenti sono tutte barriere, e il durian va a male dietro a una qualsiasi di esse. Un protocollo bilaterale apre solo la prima barriera.

Il resto dipende dai meccanismi a livello regionale. La dogana cinese ha collegato il proprio sistema di sportello unico con 10 economie dell’APEC e riconosce i dati di dichiarazione con altre 12, mentre il commercio privo del supporto cartaceo nella regione ha raggiunto un tasso medio di implementazione dell’89%. La riunione dei ministri del commercio dell’APEC, tenutasi a Suzhou, nella Cina orientale, a maggio, ha ribadito l’impegno a favore del commercio privo del supporto cartaceo e del riconoscimento transfrontaliero dei documenti elettronici.

In occasione del suo discorso di giovedì, Xi ha auspicato un impegno per “allineare i vari accordi economici e commerciali a livello regionale, agevolare ulteriormente gli scambi, gli investimenti e la digitalizzazione, e ridurre le barriere al commercio e agli investimenti”.

Secondo questa lettura, la funzione dell’APEC è fare in modo che le aperture bilaterali diventino corridoi regionali. Una porta può essere aperta da due economie, ma per abbattere un muro di barriere è necessario che tutte le 21 economie si siedano allo stesso tavolo. Quest’anno, in Cina, si sono svolti circa 300 eventi dell’APEC, che hanno conseguito quasi 50 risultati.

“La Cina è sostenitrice, promotrice e precursore della cooperazione economica nella regione Asia-Pacifico. Vorremmo collaborare con tutte le parti per mettere in comune competenza e sinergie, nel costruire i quattro pilastri fondamentali di una comunità dell’Asia-Pacifico”, ha affermato Xi.

Ha inoltre annunciato uno stanziamento di 20 milioni di dollari per finanziare la cooperazione dell’APEC.

“Istituiremo a Shenzhen un Centro per gli studi sulla comunità dell’Asia-Pacifico, in modo da condurre ricerche e scambi in ambito politico e fornire supporto a livello intellettuale. In linea con le esigenze della cooperazione nella regione Asia-Pacifico, daremo vita a istituzioni per collaborare in settori quali la tecnologia digitale, il flusso transfrontaliero di dati, l’energia pulita e lo sviluppo delle PMI, in modo da contribuire a una crescita nell’Asia-Pacifico guidata dall’innovazione ed ecologica”, ha affermato Xi.

https://news.cgtn.com/news/2026-11-19/From-one-open-door-to-all-Xi-Jinping-s-vision-for-Asia-Pacific-growth-1Scut1gjYas/p.html

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