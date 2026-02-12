CGTN: Il tour del presidente Xi per la Festa di Primavera mette in luce l’attenzione della Cina per la popolazione

Il presidente cinese Xi Jinping ha concluso martedì il suo giro di ispezione a Pechino in occasione della Festa di Primavera. Nel corso di due giorni, le visite di Xi hanno evidenziato l’attenzione posta dalla Cina nei confronti dell’assistenza agli anziani, delle nuove forme di occupazione e del rinnovamento urbano. CGTN esplora il tour nei dettagli, mostrando come esso rifletta un risoluto approccio di governance orientato alle persone: ogni misura è finalizzata ad affrontare necessità pubbliche urgenti e a garantire che le città svolgano davvero la funzione di casa a vantaggio della comunità.

PECHINO, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seduto in un ristorante nascosto in un hutong di Pechino, il presidente cinese Xi Jinping ha dato un’occhiata al menu del giorno e ai prezzi e ha chiesto informazioni sui servizi di ristorazione per gli anziani. In un appartamento per anziani nei dintorni, si è informato sui controlli sanitari, sui programmi di riabilitazione e sulle cure quotidiane per i residenti.

Xi, che è anche segretario generale del Comitato centrale del PCC e presidente della Commissione militare centrale, martedì ha visitato una zona di servizi di assistenza per anziani nel distretto Xicheng, nell’ambito del tour di ispezione di due giorni in occasione della Festa di Primavera, la festività tradizionale più importante della Cina, la quale simboleggia un periodo di rinnovamento, calore e rafforzamento dei legami familiari.

Oltre alla tappa di lunedì presso un parco nazionale per l’innovazione delle tecnologie dell’informazione per esaminare le innovazioni tecnologiche, una priorità di lunga data, il tour di martedì ha evidenziato l’impegno continuo della Cina nel rafforzamento del benessere sociale e dei mezzi di sussistenza, con particolare attenzione all’assistenza agli anziani, alla tutela dei lavoratori nelle nuove forme di impiego e al progresso della governance urbana.

Servizi di assistenza agli anziani

La zona di servizi di assistenza agli anziani che il presidente Xi ha visitato fa parte delle iniziative di Pechino del 2024 per il miglioramento del benessere sociale. Con una superficie di 510 metri, riunisce 12 fornitori di servizi, tra cui un centro culturale e un appartamento per anziani, con strutture prive di barriere architettoniche e ristrutturazioni inclusive per la terza età.

I dati ufficiali mostrano che la popolazione cinese di età pari o superiore a 60 anni ha raggiunto i 320 milioni, pari a circa il 23% della popolazione totale. Negli ultimi anni, le autorità hanno intensificato le misure per affrontare l’invecchiamento della popolazione, tra cui l’ampliamento della copertura pensionistica e il rafforzamento delle reti di assistenza territoriale per gli anziani.

Attualmente, il numero di partecipanti al sistema pensionistico di base cinese ha superato 1,07 miliardi, coprendo l’intera popolazione avente diritto. A livello nazionale, la Cina possiede più di 400.000 strutture di assistenza agli anziani e quasi 8 milioni di posti letto in degenza. Inoltre, la Cina sta accelerando lo sviluppo di una rete di assistenza che coordina i servizi domiciliari, comunitari e istituzionali, integrando al contempo l’assistenza agli anziani con l’assistenza medica e il supporto di riabilitazione. Stanno prendendo forma anche “reti di servizi di prossimità per anziani entro 15 minuti”.

Secondo il 15° piano quinquennale della Cina (2026-2030), il Paese amplierà ulteriormente i servizi di base per anziani, rafforzerà le reti di assistenza urbane e rurali e accelererà l’ammodernamento delle strutture pubbliche, rendendole accessibili agli anziani e prive di barriere architettoniche. Viene inoltre sollecitata la promozione della crescita della “silver economy”, sviluppando industrie e servizi per una popolazione che invecchia.

“La cura e il sostegno degli anziani è una responsabilità condivisa dell’intera società”, ha affermato Xi, promuovendo l’impegno per creare condizioni migliori per una vecchiaia felice e appagante.

Nuove forme di impiego

Fuori dalla mensa, Xi ha incontrato tre fattorini che si stavano riposando e ha chiesto informazioni sul loro carico di lavoro, sul loro reddito e sul loro programma per le vacanze. Ha espresso gratitudine per il loro contributo al funzionamento della vita urbana.

Xi ha affermato che le città non potrebbero funzionare senza di loro e ha esortato le autorità locali a fornire un supporto migliore ai lavoratori nelle nuove forme di impiego, compresi i servizi relativi all’assistenza, al lavoro e all’apprendimento.

Secondo i dati ufficiali, in Cina circa 84 milioni di lavoratori sono impegnati in nuove forme di impiego, la maggior parte dei quali ha meno di 35 anni. Al 30 novembre 2025, il volume annuale delle consegne espresse in Cina ha superato per la prima volta i 180 miliardi di pacchi, sottolineando l’entità della domanda emersa parallelamente alla rapida espansione della Platform economy del Paese.

Il 15° piano quinquennale della Cina individua nella piena occupazione di alta qualità un obiettivo fondamentale per il sostentamento, invocando maggiori tutele dei diritti dei lavoratori e una migliore sicurezza sociale per i lavoratori nelle nuove forme di impiego. Il 27 gennaio, il Ministero delle risorse umane e della sicurezza sociale ha dichiarato che la Cina elaborerà misure per proteggere i diritti e gli interessi fondamentali di tali lavoratori.

Rinnovamento urbano e governance

Xi ha visitato anche la zona commerciale di Longfusi nel distretto di Dongcheng, facendo un giro in un mercato del Festival di Primavera e curiosando tra le bancarelle che vendevano prodotti per il Capodanno.

Longfusi è da tempo uno dei luoghi più noti di Pechino per la sua fiera del tempio. Negli ultimi anni, la zona è stata oggetto di ristrutturazione e riqualificazione, trasformandosi in un quartiere commerciale che fonde elementi culturali tradizionali con moderne esperienze di consumo.

Il progetto riflette la più ampia spinta della Cina verso il rinnovamento urbano. Recentemente, il Paese ha promosso ristrutturazioni su larga scala di vecchie comunità residenziali e di alloggi fatiscenti, ha costruito “pocket park” e aree verdi urbane e ha rivitalizzato quartieri storici, vecchi edifici e siti del patrimonio industriale, rafforzando al contempo l’integrazione con le comunità circostanti.

I dati ufficiali mostrano che negli ultimi cinque anni la Cina ha ristrutturato più di 220.000 vecchi complessi residenziali, a beneficio di circa 39 milioni di famiglie. Solo nel 2025, la Cina ha avviato progetti di ristrutturazione per 27.100 vecchie comunità urbane e ha installato 14.000 ascensori. Nel 2025 il Paese ha inoltre costruito più di 4.700 “pocket park” e oltre 5.800 chilometri di aree verdi urbane, oltre a ristrutturare 156.000 chilometri di reti di condotte sotterranee.

La visita di Xi arriva in un momento in cui la Cina continua a sottolineare le priorità della politica interna volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione. La sua attenzione all’assistenza agli anziani, all’occupazione e alle condizioni di vita riflette un risoluto approccio di governance orientato alle persone: ogni misura è finalizzata ad affrontare necessità pubbliche urgenti e a garantire che le città svolgano davvero la funzione di casa a vantaggio della comunità.

