CGTN: L’arte della governance: le strategie della Cina che spianano la strada verso uno sviluppo sostenibile

PECHINO, April 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Se da una parte il mondo si sta sforzando di raggiungere una crescita economica sostenibile, dall’altra la Cina sta utilizzando la tecnologia con successo al fine di migliorare le condizioni di vita della popolazione, preservando al tempo stesso la salute dell’ambiente.

In questa puntata di “L’arte della governance”, Liu Xin di CGTN è affiancata da Andy Boreham dello Shanghai Daily nel corso di una visita al più grande impianto solare del mondo, situato nella provincia cinese del Qinghai. Durante la visita, i giornalisti apprendono che questo progetto, unico nel suo genere, non solo sta portando denaro nelle tasche della popolazione locale, ma sta anche contribuendo allo sviluppo sostenibile della zona stessa.

File di pannelli solari si estendono a perdita d’occhio nelle pianure spazzate dal vento del deserto del Gobi di Talatan. Eppure, dando uno sguardo più da vicino, si intravedono migliaia di pecore che gironzolano e pascolano liberamente tra i pilastri metallici e i pannelli fotovoltaici.

Come tutte le grandi idee, anche questa nasce da una necessità. La desertificazione stava minacciando i mezzi di sussistenza dei pastori locali, costretti a integrare di continuo il foraggio per il bestiame a causa del progressivo deterioramento dei pascoli fertili. Cao Jun, ingegnere presso la filiale di Hainan della Huanghe Corporation, spiega che ai pastori locali è consentito l’accesso libero al sito: le loro pecore possono pascolare sull’erba fresca che germoglia sotto i pilastri degli impianti solari.

Questa vasta giungla solare vanta una capacità di generazione di energia pari a 8.430 megawatt. Nel frattempo, l’acqua di scolo derivante dalla pulizia dei pannelli crea un terreno fertile che consente all’erba di crescere e alle pecore di pascolare di nuovo naturalmente. Il progetto garantisce un reddito regolare ai pastori e cibo in abbondanza per il loro gregge, fornendo al contempo energia pulita alla rete elettrica nazionale.

Dimitri De Boer, Rappresentante principale per la Cina di ClientEarth, ritiene che questo sistema sia “perfetto” poiché sostiene i mezzi di sussistenza locali migliorando al tempo stesso la qualità del suolo della zona. “Non c’è alcun compromesso. È una situazione vantaggiosa per tutti”, ha affermato.

Sebbene l’impianto solare nel Qinghai sia di enormi dimensioni, rappresenta in realtà solo un piccolo esempio dei tanti modi innovativi in cui la Cina sta utilizzando la tecnologia per promuovere lo sviluppo economico, riuscendo congiuntamente a proteggere e tutelare l’ambiente.

“In Cina, stiamo assistendo a una crescita economica di alta qualità strettamente collegata con la sostenibilità”, ha aggiunto De Boer. “È straordinario vedere come l’innovazione tecnologica, la crescita economica e la sostenibilità possano davvero andare di pari passo”.

Lo sviluppo sostenibile è una parte fondamentale del percorso di modernizzazione della Cina. In base al 15° Piano Quinquennale, la Cina porterà avanti gli obiettivi del picco delle emissioni di carbonio e della neutralità carbonica coordinando azioni mirate come la riduzione delle emissioni di carbonio, la diminuzione dell’inquinamento, la capacità sostenibile e la promozione del progresso.

Lo sviluppo sostenibile della Cina non solo ha contribuito a rendere più ecologiche le aree del proprio territorio, ma ha anche portato benefici al mondo intero. La Cina fornisce circa il 70% delle apparecchiature eoliche mondiali e l’80% dei componenti fotovoltaici, contribuendo a ridurre il costo globale della produzione di energia eolica e solare rispettivamente di oltre il 60% e l’80%.

Il periodo del 15° Piano Quinquennale è alle porte e la Cina continuerà a perseguire uno sviluppo sostenibile, a collaborare con tutti i Paesi al fine di preservare ciò che dà vita al nostro pianeta, ad affrontare collettivamente le sfide climatiche globali, a proteggere la Terra rendendola sostenibile e a garantire un mondo più pulito e incantevole.

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