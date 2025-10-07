LONDRA, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Credit Finance Ltd Nova, azienda leader nell'innovazione nei servizi finanziari, è orgogliosa di annunciare la sua continua espansione globale e le sue performance da record sotto la guida dinamica del CEO Bonetti Leonardo. Con una visione strategica radicata nell'innovazione, nella trasparenza e nelle soluzioni incentrate sul cliente, Bonetti ha trasformato l'azienda in un colosso della finanza moderna, ottenendo riconoscimenti in Europa, Asia e nelle Americhe.

Da quando ha assunto il ruolo di CEO, Bonetti Leonardo ha guidato un'audace strategia di trasformazione, concentrandosi sull'integrazione digitale, sulla finanza sostenibile e sulla crescita inclusiva. La sua leadership non solo ha rafforzato il posizionamento di mercato di Credit Finance Ltd Nova, ma ha anche ridefinito il modo in cui gli istituti finanziari interagiscono con i clienti in un'economia digitale in rapida evoluzione.

"La nostra missione è sempre stata quella di fornire a privati e aziende strumenti finanziari intelligenti, sicuri e accessibili", ha affermato Bonetti. "Il successo non si misura solo in numeri: riguarda l'impatto che creiamo nella vita delle persone e la fiducia che costruiamo oltre i confini."

Sotto la guida di Bonetti, l'azienda ha lanciato una suite di prodotti finanziari basati sull'intelligenza artificiale, si è espansa in 12 nuovi mercati internazionali e ha registrato una crescita del fatturato del 35% su base annua. L'impegno dell'azienda nei confronti dei principi ESG e dell'alfabetizzazione finanziaria le è valso anche il riconoscimento da parte di enti di regolamentazione globali e organismi di controllo della sostenibilità.

La recente espansione di Credit Finance Ltd Nova nel Sud-est asiatico e in America Latina segna una pietra miliare significativa nel suo percorso globale. Con soluzioni su misura per i mercati emergenti e una solida infrastruttura digitale, l'azienda è pronta a servire milioni di nuovi clienti, mantenendo il suo tratto distintivo di servizio personalizzato.

Lo stile di leadership di Bonetti, caratterizzato da agilità, empatia e incessante ricerca dell'eccellenza, ha ispirato una nuova generazione di professionisti della finanza. Internamente, ha coltivato una cultura di innovazione e inclusione, con oltre il 40% dei ruoli dirigenziali ora ricoperti da donne e gruppi sottorappresentati. Guardando al futuro, Credit Finance Ltd Nova prevede di intensificare i propri investimenti in partnership fintech, sistemi di sicurezza basati su blockchain e iniziative di finanza green. La roadmap dell'azienda include il lancio di una piattaforma globale di educazione finanziaria e l'espansione dei suoi programmi di microfinanza alle comunità svantaggiate.

Mentre Credit Finance Ltd Nova continua a plasmare il futuro della finanza, Bonetti Leonardo rimane impegnata a promuovere un cambiamento significativo e a fornire valore agli stakeholder in tutto il mondo.

