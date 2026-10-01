MONAT celebra gli importanti riconoscimenti ottenuti ai Global Green Beauty Awards 2026

MIAMI, Oct. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MONAT Global Corp (MONAT), azienda leader a livello mondiale di prodotti per la cura dei capelli, della pelle e per il benessere a base di ingredienti di origine naturale, celebra gli straordinari risultati ottenuti in occasione dei Global Green Beauty Awards 2026, conquistando 14 riconoscimenti per 11 prodotti e collezioni di prodotti.

Con oltre 800 prodotti in gara nell’edizione di quest’anno, gli importanti risultati ottenuti da MONAT testimoniano concretamente l’impegno del brand nel combinare formulazioni a base di ingredienti di origine naturale, scienza all’avanguardia e innovazione ad alte prestazioni.

A guidare i successi è stato REWIND™ Age Control Nectar, che ha ottenuto ben tre Gold Awards nelle categorie Best Vegan Serum, Best Vegan Anti-Aging Serum e Best 95%+ Natural Skincare Product.

L’iconico REJUVENIQE ® di MONAT ha conquistato il Bronze Award nella categoria Best Vegan Hair Oil, mentre il Double-Action Hydrating Serum ha ricevuto due Silver Awards nelle categorie Best Vegan Hair Treatment e Best Natural Hair Treatment.

IR Clinical™ Hair Thinning Defense Scalp Serum ha ricevuto il Silver Award nella categoria Best 95%+ Natural Hair Product, IR Clinical™ Thickening Shampoo ha conquistato il Bronze Award nella categoria Best Natural Strengthening Shampoo e IR Clinical™ Thickening Conditioner ha ottenuto il Bronze Award nella categoria Best Natural Conditioner.

Ulteriori riconoscimenti sono andati a MONAT SCALP COMFORT™ Rebalancing Serum, Highly Commended nella categoria Best 95%+ Natural Hair Product, Eye Smooth™ Serum, Bronze Award nella categoria Best Natural Eye Serum, e MONAT BLACK™ Shampoo + Conditioner, Highly Commended nella categoria Best Natural Shampoo.

THE IR™ Supplement, disponibile negli Stati Uniti, ha ricevuto il Silver Award nella categoria Best Hair Supplement e ha ottenuto il riconoscimento Highly Commended nella categoria Best 95%+ Natural Product.

“Vedere così tanti prodotti MONAT premiati tra oltre 800 candidature è un onore incredibile”, ha dichiarato Ray Urdaneta, CEO e cofondatore di MONAT Global. “Questi riconoscimenti celebrano ciò a cui aspiriamo con ogni formula che creiamo: qualità senza compromessi, innovazione significativa e prestazioni eccezionali. Siamo incredibilmente orgogliosi di vedere i nostri prodotti riconosciuti a livello mondiale”.

I Global Green Beauty Awards premiano l’eccellenza nelle categorie di prodotti di bellezza naturali, vegani, etici e rispettosi dell’ambiente. I riconoscimenti ottenuti da MONAT confermano il costante impegno del brand alla ricerca di prodotti di bellezza di alta qualità, frutto della sinergia tra natura, scienza e innovazione.

Informazioni su MONAT: MONAT Global è un brand leader nel social selling che offre prodotti per la cura dei capelli, della pelle e per il benessere a base di ingredienti di origine naturale e supportati dalla ricerca scientifica, attraverso un’appassionata community di market partner indipendenti. Fondata nel 2014 e con sede a Miami, in Florida, MONAT opera in diversi mercati internazionali e continua ad ampliare la propria presenza globale, ponendo integrità, innovazione e impatto al centro della propria attività.

Per richieste da parte dei media, contattare: Carla Hernandez, vicepresidente, marketing globale (305) 781-4995 CarlaH@MonatGlobal.com

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