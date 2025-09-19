Nedap rafforza la presenza in Italia per sostenere la crescita di iD Cloud

GROENLO, Paesi Bassi, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nedap (AMS:NEDAP), leader globale nella visibilità dell’inventario a livello di articolo, amplia la propria presenza internazionale con un rafforzamento in Italia. Questo passo sottolinea l’impegno dell’azienda nel servire la sua base clienti in rapida crescita nell’Italia e rappresenta un’ulteriore tappa nell’espansione globale della sua piattaforma leader per la visibilità dell’inventario, iD Cloud.

Con iD Cloud, i retailer ottengono una visibilità in tempo reale sui livelli di stock, raggiungendo un inventario accurato, aumentando l’efficienza, offrendo esperienze omnicanale fluide, prevenendo le perdite e ottimizzando le operazioni della supply chain. Oggi oltre decine di migliaia di negozi in tutto il mondo si affidano a iD Cloud per migliorare l’eccellenza operativa. Si tratta della piattaforma più grande al mondo per la visibilità dell’inventario a livello di articolo, scelta da una comunità globale in costante crescita composta dai principali brand e retailer.

L’efficienza operativa è diventata un fattore chiave per il successo del retail. Implementando iD Cloud, i retailer possono aumentare la loro efficienza, migliorare l’esperienza del cliente e, in definitiva, rafforzare le performance finanziarie.

Sostenere la crescita del mercato retail italianoIl mercato retail italiano, rinomato per i settori fashion, lifestyle e lusso, mostra una crescente domanda di soluzioni affidabili e scalabili per la visibilità dell’inventario. Grazie a una presenza locale, Nedap è meglio posizionata per collaborare con i retailer della regione, aiutandoli a raggiungere nuovi livelli di efficienza e prestazioni omnicanale.

“Il mercato retail italiano è dinamico e mostra un forte bisogno di soluzioni affidabili e scalabili per la visibilità dell’inventario,” afferma Oscar van den Broek, Managing Director Nedap Retail. “iD Cloud è già utilizzata dalla maggior parte dei brand leader ed è scelta dai retailer più orientati alla tecnologia in tutto il mondo. Rafforzando la nostra presenza locale, possiamo supportare meglio i clienti esistenti e collaborare con nuovi retailer e partner per compiere il passo successivo nella gestione dell’inventario e nella prevenzione delle perdite.”

Presenza locale, competenza globaleIl nuovo ufficio italiano fungerà da hub regionale per vendite, servizi e supporto clienti. Un team dedicato lavorerà al fianco dei retailer e dei partner, garantendo che l’esperienza globale di Nedap nella visibilità dell’inventario si traduca in un impatto concreto a livello locale.

Questa espansione evidenzia la strategia di Nedap di costruire solide relazioni locali pur scalando la propria piattaforma globale. Combinando esperienza internazionale e presenza locale, Nedap consente ai retailer di tutta l’Italia di trasformare la gestione dell’inventario, della supply chain e della prevenzione delle perdite per il futuro.

About Nedap iD CloudNedap è leader mondiale nelle soluzioni retail basate su RFID, con oltre 14.000 negozi connessi alla piattaforma iD Cloud. Nedap aiuta i retailer a raggiungere una precisione dell'inventario perfetta, eliminando sprechi e perdite. iD Cloud semplifica la gestione del retail e della supply chain grazie alla tecnologia RFID, fornendo informazioni in tempo reale e a livello di articolo sulla posizione dell'inventario. Questo consente ai retailer di operare con maggiore agilità, migliorare l'esperienza omnicanale di acquisto e aumentare le vendite.

About Nedap N.V.Nedap è leader nella tecnologia Digital Twin e collega i mondi fisico e digitale nei settori sanitario, agroalimentare, retail e sicurezza. Con la nostra filosofia "Technology for Life", creiamo soluzioni sostenibili e orientate al futuro per aiutare persone e organizzazioni a prosperare in un mondo in continua evoluzione.

Nedap dap opera a livello globale con oltre 1.000 dipendenti. L'azienda è stata fondata nel 1929 e dal 1947 è quotata su Euronext Amsterdam. La sede centrale si trova a Groenlo, Paesi Bassi.

Per ulteriori informazioni, contattare:Ilse ProtsmanMarketing Communication Manager Nedap

+31 6 55 41 51 67www.linkedin.com/in/ilse-protsman/

ilse.protsman@nedap.com www.nedap-retail.com

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/41e5c4b7-1477-4be9-8ac8-698f718c9dab

