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PetPivot annuncia uno sconto di 20 dollari su AutoScooper 11 e AutoScooper 12 Lite in occasione della Festa della Mamma

26 aprile 2026 | 20.00
LETTURA: 1 minuti

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ROMA, April 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PetPivot, marchio statunitense specializzato in tecnologia per animali domestici, lancia una promozione a tempo limitato per la Festa della Mamma sui modelli AutoScooper 11 e AutoScooper 12 Lite, offrendo uno sconto di 20 dollari dal 29 aprile al 10 maggio 2026. La campagna sottolinea l'impegno del marchio nel semplificare la cura quotidiana degli animali domestici per le famiglie piene di impegni, in particolare per le padrone di animali domestici che devono gestire la famiglia e la casa.

Entrambi i modelli sono progettati per alleggerire il lavoro di pulizia della lettiera grazie al funzionamento automatico. A differenza di molti dispositivi intelligenti per animali domestici, funzionano senza Wi-Fi, app mobili né abbonamenti. Non sono previsti costi ricorrenti, non è necessario creare un account né effettuare aggiornamenti del firmware per accedere alle funzionalità principali, garantendo così un'esperienza semplice e immediata.

La sicurezza rimane un elemento centrale del progetto.

L'ultima versione dell'AutoScooper 12 Lite è dotata di un sistema di sicurezza meccanico progettato per monitorare i gatti durante il funzionamento. Le caratteristiche principali includono:

La promozione propone entrambi i modelli come pratici regali per la Festa della Mamma che puntano su facilità d'uso, igiene e affidabilità. Tutte le unità sono disponibili a magazzino e pronte per la spedizione immediata tramite petpivot.com per tutto il periodo della promozione.

Informazioni su PetPivotPetPivot progetta prodotti autonomi per la cura degli animali domestici incentrati su sicurezza, semplicità e controllo da parte dell'utente. La sua linea AutoScooper offre una gestione automatizzata della lettiera senza necessità di connessione all'app, dipendenza dal cloud o costi ricorrenti, puntando sull'affidabilità a lungo termine.

Contatto per i mediaCharlene Gaocharlene.gao@digimentumpr.competpivot.com

Una foto di accompagnamento al comunicato è disponibile su : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a785892c-7223-4b7c-aef3-2533eeb290dd/it

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