GOFO Italy potenzia la rete nel Nord: nuovi hub e automazione all’avanguardia per l’e-commerce

MILANO, Dec. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GOFO Italy annuncia un significativo rafforzamento della propria infrastruttura logistica nel Nord Italia. L'investimento mira a ottimizzare drasticamente il flusso dei colli e a sostenere la crescita esponenziale dei volumi dell'e-commerce, introducendo maggiore velocità e precisione nella distribuzione regionale.

Il piano di potenziamento si concentra su un centro di smistamento completamente riqualificato a Milano e sull'apertura di due nuovi centri di consegna strategici a Padova e Bologna. Come elemento centrale della strategia di miglioramento della rete, il centro di Milano, operativo da giugno, è stato dotato di un sistema di smistamento automatizzato di ultima generazione con scanner a sei lati. Questo sistema all'avanguardia è in grado di gestire fino a 19.000 pacchi all'ora con un'accuratezza del 99,9% e un tasso di riconoscimento del 99%. Tale automazione incrementa l'efficienza operativa del 240%, garantendo un'elaborazione rapida e precisa basata su peso, volume, tipologia e percorso di ogni singolo collo.

Per ampliare in modo mirato la copertura e la capacità regionale, GOFO Italy ha aggiunto due centri di consegna in posizioni chiave:

«Queste tre strutture rappresentano un passo fondamentale nella creazione di una rete logistica robusta, scalabile e tecnologicamente avanzata per GOFO Italy», ha dichiarato Jacqueline Chan, direttrice generale di GOFO Italy. «I nostri investimenti non solo accelerano drasticamente la fase di elaborazione e migliorano l'affidabilità, ma sostengono anche l'occupazione locale. Stiamo costruendo un sistema multilivello rafforzato che riduce i tempi di consegna e consolida il nostro ruolo di partner chiave nella catena di approvvigionamento nazionale.»

Questa espansione coordinata garantisce una struttura più solida ed efficiente, permettendo a GOFO Italy di offrire servizi logistici ancora più rapidi, precisi e affidabili su tutto il territorio nazionale.

Informazioni su GOFO GOFO è un'azienda leader nella consegna dell'ultimo miglio in rapida crescita, con una presenza consolidata in Stati Uniti, Francia, Paesi Bassi e Italia.Guidati dalla nostra promessa di «Promuovere l’efficienza, offrire fiducia», uniamo tecnologia avanzata, eccellenza operativa e profonda agilità locale per fornire esperienze logistiche fluide e affidabili a rivenditori, piattaforme di e-commerce, logistici terzi (3PL) e consumatori finali.Con una rete in continua espansione che include centri di smistamento, linee di trasporto e team locali dedicati, copriamo oltre 10.000 codici postali. Offriamo percorsi ottimizzati, tracciamento in tempo reale e visibilità completa sul processo di consegna. GOFO non si limita a consegnare pacchi, ma offre affidabilità, efficienza e tranquillità in ogni fase del percorso logistico.Per ulteriori informazioni, contattare:E-mail: branding.eu@gofo.com Sito web: www.gofo.com/it

Questo annuncio è corredato da una foto disponibile su https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af06f310-3772-4102-baa9-82e46fc0ea36

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale Globenewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.