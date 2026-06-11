Guadagnopack rinnova la propria identità digitale: online il nuovo sito web

Napoli, 30 maggio 2026 - Guadagnopack, realtà specializzata nel packaging alimentare professionale, presenta il suo nuovo sito web guadagnopack.com. Il restyling non rappresenta soltanto un rinnovamento grafico, ma una nuova fase nel percorso di crescita del brand, pensata per accompagnarne l'evoluzione da fornitore a partner tecnico e consulenziale di riferimento per il settore.

Una nuova architettura a doppio ingresso

Il nuovo sito nasce da una revisione completa dell'architettura informativa, costruita su una logica a doppio ingresso che mette al centro tanto i settori serviti, dalla grande distribuzione al food service, dalla ristorazione alla pulizia professionale, quanto le categorie di prodotto. A queste si affiancano aree dedicate a Soluzioni, Personalizzazione, Qualità, sicurezza e sostenibilità e Azienda, pensate per raccontare non solo cosa offre Guadagnopack, ma quale valore protegge per i professionisti del gusto.

La nuova struttura permette all'utente di orientarsi in modo più chiaro e immediato, riconoscendosi nel proprio settore di appartenenza o muovendosi direttamente tra le categorie di prodotto. Una scelta che riflette la volontà del brand di parlare la lingua del cliente, presentandosi come interlocutore capace di comprendere esigenze specifiche e di offrire soluzioni concrete.

Nuovi contenuti per un posizionamento chiaro

Il restyling è stato accompagnato dalla riscrittura integrale dei testi del sito, allineati al posizionamento del brand e al suo payoff, "Il sapore ha il suo protettore". Una narrazione che valorizza competenza tecnica, sicurezza, sostenibilità reale e attenzione alle esigenze di chi lavora ogni giorno nel settore alimentare.

Un progetto digitale integrato

Il rinnovamento del sito si inserisce in un progetto digitale più ampio, che comprende una strategia SEO orientata anche alla visibilità sui nuovi motori di risposta generativa, un piano di Digital PR per consolidare l'autorevolezza del marchio, un nuovo piano editoriale del blog, un piano social e una strategia di advertising. Tutte attività progettate in modo coordinato, come parte di un'unica visione di crescita.

Sostenibilità e protezione al centro

Il nuovo sito dà spazio ai temi che definiscono l'identità del brand: l'idoneità al contatto alimentare, la sicurezza, la conformità normativa e una sostenibilità concreta e misurabile. Una scelta che traduce online l'idea di packaging come strumento di protezione del prodotto, del lavoro e della fiducia del consumatore finale e che distingue Guadagnopack da un approccio puramente commerciale.

Le parole dell'azienda

"Con questo progetto abbiamo voluto dare al nostro brand una presenza digitale all'altezza della competenza e della cura che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro", afferma il Team Marketing di Guadagnopack. "Il nuovo sito racconta chi siamo davvero: non semplici fornitori, ma partner che proteggono il valore del prodotto, del lavoro e dei professionisti del gusto. È l'inizio di un percorso che ci accompagnerà nella crescita."

Il nuovo guadagnopack.com conferma così la direzione strategica dell'azienda: presidiare il packaging alimentare con un'identità chiara, costruita su competenza tecnica, sostenibilità reale e attenzione alle esigenze di retail, GDO, food service e artigiani del settore.

GUADAGNOPACK SRL

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