Hamburgerie: la filosofia rock e contemporanea di Groove Food

Genova, 14 marzo 2024 – Gustoso e irresistibile, capace di appagare vista e palato in modo originale.

È questo il ritratto dell'hamburger contemporaneo tracciato da Groove Food, l'hamburgeria genovese che reinterpreta il tradizionale concetto di "panino americano" seguendo una visione basata sull'innovazione, sulla curiosità e sulla ricerca dell'eccellenza. Il tutto per assicurare sempre scelte alimentari all'insegna del gusto.

Groove Food: a Genova l'hamburgeria per tutti i palati

Groove Food è un'hamburgeria che sorge nel centro storico di Genova, a pochi metri da Via Garibaldi, nella suggestiva cornice dei Rolli. Quartier generale del progetto, uno storico palazzo del '500, restaurato con la volontà di dare vita a una location accogliente, ma in linea con le esigenze della ristorazione contemporanea.

L'idea nasce da un gruppo di sognatori ribelli, dall'anima rock, con una visione rivoluzionaria della gastronomia, che punta a regalare ai commensali un gusto eccellente senza compromessi.

La mission è quella di puntare sulla qualità e su una ricca proposta di alternative veg per ridurre il consumo di carne, così da promuovere l’innovativo modello del ristorante flexitariano: un obiettivo supportato da una continua ricerca di sapori di carne e specialità veg, per stuzzicare l'appetito, con piatti gustosi.

L'hamburgeria Groove Food a Genova è infatti il primo locale in città ad aver servito piatti di carne plant based: una serie di proposte realizzate da start up pionieristiche nel settore dei cibi vegetali, che uniscono passione, ricerca e creatività, per creare, attraverso materie prime come avena, barbabietola, girasole, piselli. Naturalmente, si tratta di prodotti 100% veg, privi di OGM, glutine, antibiotici e additivi artificiali.

Una scelta che oggi permette a Groove Food di proporre piatti originali, realizzati attraverso un sapiente mix di sapori ricercati, che costituiscono a tutti gli effetti proposte centrali nel menù.

Un’offerta scrupolosamente pensata per soddisfare tutti i palati, da quelli onnivori a quelli vegani, che si affianca ai piatti di carne Groove Food: una pregiata selezione di burger e tagliate carne di qualità, proveniente da una filiera sostenibile.

Il tutto per far sì che anche commensali con scelte alimentari divergenti possano sedersi attorno allo stesso tavolo e lasciarsi appagare dal piacere di un buon piatto.

Qualità, territorialità e gusto per una ristorazione che guarda al futuro

Uno degli aspetti più importanti della ristorazione di Groove Food è il ricorso a prodotti home made o a filiera corta, come i panini che accompagnano hamburger e hot dog: vere e proprie eccellenze della panificazione locale, realizzate da uno dei più importanti panifici storici del territorio, l’Antico Forno Patrone.

Ma le proposte a chilometro zero atte a valorizzare l'identità gastronomica locale sono numerosissime: i ravioli fritti serviti come stuzzichino così come le proposte di pasticceria – anche vegane – sono sempre prodotti da note attività locali.

Scelte alimentari sostenibili che naturalmente si applicano anche alle carni: dalla Aberdeen angus per i burger alla fassona piemontese per le tagliate, tutti i prodotti provengono un unico fornitore e da allevamenti non intensivi certificati.

E l'attenzione al Pianeta non manca nemmeno nelle iniziative e le abitudini quotidiane: Groove Food aderisce a #targetplasticfree, azzerando ricorso della plastica monouso, si avvale di motorini elettrici a basso impatto per la spesa e il delivery e serve esclusivamente acqua alla spina o in lattine di Wami, soluzioni realizzate con packaging sostenibile, forti di un progetto che punta a compensare l'impatto idrico con iniziative a sostegno dell'ambiente.

Si tratta quindi di un modello di ristorazione sostenibile, che guarda all'ambiente, sempre con un occhio attento a tutto ciò che ruota attorno al territorio, valorizzato dal supporto a innumerevoli iniziative locali, tra le quali Genova Cleaner, Cittadini Sostenibili, Alemante Friends e Associazione Pietro Santini.

