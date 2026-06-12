Hard Rock Cafe Firenze, Roma e Venezia celebrano i Mondiali di calcio con la campagna globale “All Teams. One Place.”

Firenze, Roma Venezia 10 giugno 2026 – In occasione dei Mondiali di calcio dell’estate 2026 prende il via anche in Italia il “Summer of Soccer” firmato Hard Rock International. Gli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia aderiscono alla campagna globale “All Teams. One Place.”, una celebrazione internazionale del calcio che unisce sport, cultura e convivialità, realizzata in collaborazione con Leo Messi, brand ambassador del gruppo.

Per tutta l’estate i tre locali di Firenze (Via dei Brunelleschi), Roma (Via Veneto) e Venezia (Bacino Orseolo), si trasformano in punti di riferimento per tifosi e appassionati, con una programmazione dedicata alle partite dei Mondiali e numerose iniziative pensate per vivere appieno l’atmosfera del torneo. Sono previsti watch party e serate a tema per seguire le partite, proposte food & beverage in edizione limitata ispirate al calcio internazionale, cocktail dedicati e collezioni di merchandising e apparel esclusivi per tifare la propria nazionale.

“Questa estate unisce tifosi di tutto il mondo nel loro amore per il gioco e nell’orgoglio per il proprio Paese,” commenta Leo Messi. “Ho sempre pensato che il calcio sia per tutti, e le iniziative di Hard Rock – dai menu ai prodotti dedicati – permettono ai fan di condividere la passione e vivere insieme ogni partita.”

Dello stesso tono le parole dei team dei tre Hard Rock Cafe italiani: “Firenze, Roma e Venezia sono città con una grande cultura sportiva e tifoserie appassionate. Quest’estate vogliamo offrire uno spazio in cui fan di ogni nazionalità possano ritrovarsi e vivere insieme l’atmosfera dei Mondiali.”

Fino al 31 luglio 2026 gli Hard Rock Cafe partecipanti, inclusi quelli italiani, propongono inoltre un menu esclusivo ideato in collaborazione con Leo Messi. Tra le proposte spicca il Messi Legendary Burger, affiancato da una selezione di piatti ispirati a diverse tradizioni gastronomiche internazionali, tra cui le Grilled Chimichurri Wings con salsa rosada, il Queso Fundido con chorizo piccante, un duo di hummus (edamame e barbabietola) servito con verdure e pita e i Churro Nachos con gelato, cioccolato e caramello al tequila.

Nei Rock Shop® dei Cafe italiani è disponibile la Hard Rock World Cup Countries Collection, con jersey, t-shirt e felpe dedicate a diverse nazionali, insieme alla collezione Hard Rock x Messi, pensata per celebrare uno dei più grandi protagonisti del calcio mondiale.

“All Teams. One Place.” coinvolge le strutture Hard Rock a livello mondiale e prende vita anche attraverso una nuova campagna pubblicitaria con Leo Messi, girata al Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, che racconta la passione universale per il calcio. Parallelamente, alcune property internazionali propongono esperienze immersive dedicate come le Messi Legendary Suite, pensate per offrire ai fan un soggiorno esclusivo ispirato al campione argentino.

Hard Rock rinnova inoltre il proprio sostegno a It’s a Penalty, organizzazione internazionale impegnata nella prevenzione dello sfruttamento e della tratta di esseri umani, promuovendo attività di sensibilizzazione e formazione in occasione dei grandi eventi sportivi.

Hard Rock ®

Hard Rock International è uno dei marchi più riconosciuti a livello globale, con sedi in quasi 80 Paesi e oltre 300 location tra hotel, casinò, Rock Shop®, spazi per musica live e cafe. Nato da una chitarra di Eric Clapton, Hard Rock possiede oggi la più grande e preziosa collezione al mondo di memorabilia musicali autentici, con oltre 89.000 pezzi esposti nelle sedi di tutto il mondo. Il programma globale di fidelizzazione Unity™ by Hard Rock premia i clienti per le esperienze legate ai loro interessi, mentre Hard Rock Digital offre prodotti innovativi nel settore delle scommesse sportive e dell’iGaming. Nel corso degli anni l’azienda ha ottenuto numerosi riconoscimenti nei settori travel, hospitality, intrattenimento e food & beverage ed è attualmente valutata investment grade dalle principali agenzie di rating: S&P Global Ratings (BBB), Moody’s Investors Service (Baa2) e Fitch Ratings (BBB). Per ulteriori informazioni: www.hardrock.com

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