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Huawei e i partner del settore tracciano il percorso dalla semplice fruizione di energia del consumatore al modello prosumer in occasione del 10° Global ICT Energy Efficiency Summit

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21 ottobre 2026 | 08.05
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VIENNA, 21 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Il 10° Global ICT Energy Efficiency Summit, organizzato da Huawei a Vienna il 14-15 ottobre, ha riunito operatori, TowerCos, fornitori di servizi energetici, aggregatori e analisti attorno a una conclusione condivisa: i siti di telecomunicazione devono trasformarsi da consumatori passivi in prosumer attivi, in grado di generare, accumulare, gestire e commercializzare energia elettrica. Le centrali elettriche virtuali (VPP) stanno passando dalla fase concettuale a una priorità commerciale a breve termine.

La sostenibilità economica sta migliorando a livello di sito. Il costo degli impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo installati nello stesso sito è sceso al di sotto di 0,04 USD per kWh. In Europa, le implementazioni di VPP a livello di sito garantiscono un ritorno sull'investimento medio di circa tre anni e ricavi annui pari a circa 800 euro per sito. A ciò si aggiungono un miglioramento del 100% della disponibilità di energia e a un percorso chiaro verso la riduzione, e in prospettiva, l'eliminazione della dipendenza dal diesel. L'energia disponibile nei siti si sta così trasformando da voce di costo a risorsa strategica.

Per gli operatori, la sfida è strutturale: la dipendenza delle reti dall'energia aumenta, mentre la certezza dell'approvvigionamento diminuisce e i ricavi non crescono allo stesso ritmo degli investimenti e del traffico dati. La risposta combina tecnologia e nuovi modelli di business: mettere a disposizione le risorse energetiche dei siti, riunire in rete le batterie distribuite, utilizzare l'AI per programmare i cicli di carica e scarica in funzione dei segnali di prezzo e aggregare la capacità di accumulo per partecipare ai servizi di rete. Per gli aggregatori, la priorità consiste nel trasformare le risorse disperse tra i vari siti in una capacità flessibile e pronta per l'integrazione nella rete elettrica, mediante interfacce standard, piattaforme interoperabili e modelli commerciali sostenibili. A tal fine, occorre aggregare numerose risorse di piccole dimensioni in un portafoglio sufficientemente ampio per partecipare ai mercati elettrici, lasciando agli operatori il controllo sulla resilienza dei siti e sulla continuità del servizio. Entrambe le parti devono collaborare più strettamente con i partner energetici e finanziari per poter operare su vasta scala.

Le prime implementazioni ne dimostrano già il valore. Durante il blackout in Portogallo, i servizi essenziali sono rimasti operativi fino a 12 ore. In Finlandia, la soluzione VPP ha generato ricavi per i siti. Nel sud-est asiatico, l'86% dei siti coinvolti in un progetto rurale non ha richiesto alcun rifornimento di diesel per 24 mesi, funzionando interamente a energia solare e senza emissioni di carbonio. Questi esempi dimostrano che i siti prosumer possono rafforzare la continuità del servizio, ridurre la dipendenza dai combustibili e favorire la decarbonizzazione in condizioni di mercato e di rete differenti.

In occasione del summit è stata lanciata l'iniziativa globale "Transitioning to Prosumers—Global Initiative for the Communications Industry", che invita il settore delle telecomunicazioni a mettere a disposizione le risorse energetiche dei siti, definire standard, interfacce e modelli di business comuni e costruire un ecosistema energetico aperto. Huawei ha dichiarato che continuerà a promuovere una più profonda integrazione tra bit e watt e a collaborare con i partner di tutto il mondo nell'innovazione e nella definizione degli standard, per sostenere la transizione del settore verso un sistema energetico di alta qualità.

 

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