Huawei e l'Ospedale Zhongshan lanciano una presentazione globale per intelligence sanitaria

SHANGHAI, CINA - Media OutReach Newswire - 25 settembre 2025 - In occasione di HUAWEI CONNECT 2025, Huawei e l'Ospedale Zhongshan, Università di Fudan (detto brevemente Ospedale Zhongshan) hanno lanciato ufficialmente una presentazione globale per intelligence sanitaria.

Shi Yinghong, vicepresidente dell'Ospedale Zhongshan; Sean Zhou, co-CEO di United Imaging Intelligence e Li Junfeng, vicepresidente di Huawei e CEO della divisione Global Public Sector, hanno partecipato insieme al lancio della presentazione mondiale.

All'insegna del motto "Per fare un buon lavoro bisogna prima affilare gli utensili." Per realizzare un ospedale smart che risponde a requisiti elevati e alle aspettative delle persone, l'Ospedale Zhongshan ha avviato una collaborazione con Huawei per sviluppare insieme un nuovo ecosistema di servizi di assistenza sanitaria, concentrando l'attenzione su una base smart integrata e su soluzioni basate sullo scenario.

Dal lato dello scenario, sfruttando le innovazioni di Huawei insieme a vari partner, compresi campus di medicina smart e tecnologie mediche smart, l'Ospedale Zhongshan ha implementato progressivamente otto scenari principali e 24 scenari di assistenza medica intelligenti estesi. Ciò permette operazioni intelligenti nell'ambito di un campus principale e di nove sedi distaccate, insieme a sforzi coordinati di tecnologia e ricerca medica, supportando l'innovazione scientifica in oltre 40 specializzazioni mediche Nel reparto di radiologia, l'IA affianca i medici con l'annotazione delle immagini, l'analisi e la generazione di rapporti, migliorando l'efficienza diagnostica del 50%.

Nelle sue osservazioni, Gu Jianying, segretaria del partito dell'Ospedale Zhongshan, ha

sottolineato che l'ospedale, sostenuto da tecnologie all'avanguardia quali informatizzazione e conservazione avanzata e modelli IA su larga scala, continuerà a portare avanti la dimostrazione e la divulgazione di tecnologie mediche innovative nel settore dell'assistenza sanitaria.

Sean Zhou, co-CEO di United Imaging Intelligence, ha comunicato che sfruttando la base del modello "uAI NEXUS" della società, sono già stati installati sei agenti specializzati nell'assistenza sanitaria all'Ospedale Zhongshan. Essi comprendono, tra gli altri, agenti per radiologia, operazioni chirurgiche e gestione del controllo qualità. Insieme contribuiscono a fare in modo che l'ospedale fornisca servizi di assistenza sanitaria equi, efficienti e di elevata qualità.

Li Junfeng, vicepresidente di Huawei e CEO della divisione Global Public Sector, ha affermato che con il supporto dell'IA il settore sanitario sta passando rapidamente in una nuova era che permette esperienze intelligenti e personalizzate. Huawei rimane fedele al proprio impegno di sviluppare tecnologie di base e attuare continuamente innovazioni per soluzioni basate su scenario. Con questo impegno, Huawei sostiene l'Ospedale Zhongshan nel creare un modello leader a livello globale di assistenza sanitaria globale, portando le innovazioni d'avanguardia della Cina sulla scena internazionale.

