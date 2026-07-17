Huawei lancia la più recente strategia Grid-Forming per i futuri sistemi elettrici in occasione di The Smarter E 2026

MONACO, 17 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Nel suo discorso alla conferenza di settore a Monaco, Steven Zhou, Presidente della linea di prodotti Smart PV & ESS di Huawei Digital Power, ha parlato dell'interesse strategico dell'azienda verso soluzioni integrate grid-forming, volte a rafforzare la stabilità della rete elettrica per sostenere un'elevata penetrazione delle energie rinnovabili in Europa.

In Europa, la penetrazione dell'energia eolica e solare dovrebbe raggiungere il 64% entro il 2030. Nello stesso tempo, il sistema elettrico ha di fronte delle sfide: la ridotta resilienza della rete e l'indebolita robustezza del sistema, causate dall'elevata complessità del dispacciamento e dalla riduzione del numero di generatori sincroni tradizionali.

Come risposta, i mercati europei stanno incrementando gli investimenti nelle reti, potenziando il deployment dei sistemi BESS grid-forming, sviluppando nuovi codici di rete con requisiti di grid-forming e accelerando la transizione del mercato elettrico dal semplice arbitraggio energetico verso servizi accessori di rete diversificati. Nel suo discorso in occasione di The Smarter E 2026, Steven Zhou, Presidente della linea di prodotti Smart PV & ESS di Huawei Digital Power, ha dichiarato che tali iniziative mandano un segnale evidente: "i futuri prodotti fotovoltaici e BESS devono progredire per diventare una fonte di energia primaria".

Mentre le nuove tecnologie energetiche si sono sviluppate come fonte di energia primaria, il settore è entrato in una fase di innovazione attiva, passando dall'innovazione focalizzata su un singolo elemento a quella integrata. Grazie alla loro capacità di grid-forming, le soluzioni ibride FV-BESS stanno accelerando il processo di sostituzione delle tradizionali centrali termoelettriche. Le principali funzionalità di grid-forming, come l'avvio nero, il supporto all'inerzia e il supporto alla corrente di cortocircuito, sono state totalmente validate in tutte le condizioni operative e su tutte le scale temporali del sistema elettrico, perfezionando progressivamente il sistema tecnico.

Nel suo discorso, Zhou ha spiegato come l'orientamento strategico di Huawei si sia sviluppato per rispondere all'evoluzione della rete. "Nel 2020 abbiamo presentato LUNA, il primo sistema di accumulo di energia smart string del settore", ha dichiarato Zhou. "Così chiamato in onore della luna, LUNA è stato progettato per presidiare la notte, in modo che l'energia pulita non si esaurisca al tramonto. E come sapete, il nostro inverter solare si chiama SUN. Radicato nel sole, fornisce energia alla giornata". Zhou ha dichiarato che il compito di accumulo di energia è stato ridefinito per garantire la stabilità dell'intera rete, comunicando che Huawei ha ufficialmente cambiato il marchio LUNA in LUTERRA. LUTERRA prende il proprio nome da "Terra". Stiamo passando dall'illuminare la notte a proteggere il nostro pianeta".

Lanciandosi nella nuova strategia "Smart PV" dell'azienda, Huawei sta sfruttando i propri vantaggi nell'integrazione delle tecnologie fondamentali 4T (Bit, Watt, Heat (calore), Battery (batteria)) per innovare costantemente, con l'obiettivo di accelerare la realizzazione di un sistema elettrico moderno, con soluzioni per ogni segmento di utenza e scenario. Nel suo discorso in occasione di The Smarter E 2026, Zhou ha anche illustrato dettagliatamente i punti salienti di progetti C&I in Europa, che utilizzano la soluzione one-fits-all dell'azienda, integrando fotovoltaico, BESS, stazioni di ricarica per veicoli elettrici e pianificazione basata sull'IA. Ad esempio, in Germania, il parco aziendale AHS ha registrato un incremento del fatturato del 10% dopo appena due anni di utilizzo di una soluzione one-fits-all di Huawei; in Spagna, ha specificato Zhou, "la bolletta elettrica di un supermercato Carrefour è diminuita di quasi il 40% e il periodo di di ammortamento è di soli cinque anni".

Huawei si sta posizionando in vista dell'evoluzione del mercato dell'energia elettrica. Zhou ha spiegato: "In futuro, i modelli di business per BESS diventeranno maggiormente diversificati..." Grazie alla flessibilità dell'hardware e alle capacità di evoluzione del software, la piattaforma Huawei one-match-all può adattarsi a modelli di business diversi e ottimizzare i vantaggi".

Grazie alle dimostrazioni in tutto il mondo, dalla Spagna alla Mongolia, dalla Germania alle Filippine, che evidenziano il valore della tecnologia grid-forming di Huawei, Zhou sostiene che le competenze fondamentali dell'azienda "potenzieranno le nostre soluzioni Smart PV e BESS per ogni scenario completo, offrendo il massimo valore ai clienti e rafforzando la stabilità della rete nell'ambito di un'elevata penetrazione delle energie rinnovabili".

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