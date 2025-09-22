Huawei posizionata nel settore leader del Magic Quadrant™ 2025 di Gartner® per le piattaforme di archiviazione aziendale

SHENZHEN, CINA - Media OutReach Newswire - 22 settembre 2025 - Gartner®, società di analisi di fama internazionale, ha pubblicato il "Magic Quadrant" 2025 per le piattaforme di archiviazione aziendale. Huawei è il solo fornitore che non ha sede nell'America settentrionale ad essere posizionato nel quadrante dei leader.

L'archiviazione di dati di Huawei continua a portare avanti l'innovazione tecnologica che sfrutta una piattaforma dati idonea per l'IA, una solida resilienza ed efficienza dei dati e una loro gestione intelligente avanzata. Così risponde in modo esauriente alle diverse esigenze delle imprese in termini di cloud ibrida, IA e casi d'uso in attività critiche.

Le soluzioni di archiviazione di dati di Huawei vengono impiegate in oltre 150 paesi e regioni di tutto il mondo e si rivolgono a clienti di settori come finanza, telecomunicazioni, produzione, sanità, governo e servizi pubblici in America Latina, Europa, Medio Oriente, Africa e nella regione Asia-Pacifico.

Per maggiori informazioni sui prodotti e sulle soluzioni di archiviazione Huawei si veda https://e.huawei.com/en/products/storage

Gartner, "Magic Quadrant" per le piattaforme di archiviazione aziendale, a cura di Jeff Vogel, Julia Palmer, Chandra Mukhyala, Joseph Unsworth, 2 settembre 2025

GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizi di Gartner, Inc. e/o delle relative affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale ed è impiegato qui previa autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Magic Quadrant è un marchio registrato di Gartner, Inc. e/o delle relative affiliate ed è impiegato qui previa autorizzazione. Tutti i diritti riservati.

Gartner non promuove alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle sue pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di scegliere esclusivamente i fornitori con le valutazioni più alte o con altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner rappresentano le opinioni dell'organizzazione di ricerca di Gartner e non vanno interpretate come affermazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, relativa a questa ricerca, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico.

