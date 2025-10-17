Huawei presenta la soluzione AI WAN aggiornata con architettura incentrata sull'IA per stimolare la crescita degli operatori

PARIGI, 17 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Il Net5.5G Intelligent IP Network Summit, all'insegna del tema "Thrive with Net5.5G for All Intelligence", si è tenuto in concomitanza dell'UBBF 2025 il 14 ottobre a Parigi. Huawei ha presentato la sua soluzione AI WAN completamente aggiornata, dotata di un'architettura incentrata sull'IA. Con l'obiettivo di ridefinire la consapevolezza dell'esperienza, i limiti della rete informatica, la resilienza della sicurezza e il modello O&M, la soluzione genera nuova crescita per gli operatori.

Leon Wang, Presidente della linea di prodotti per le comunicazioni dati di Huawei, ha tenuto un discorso dal titolo "AI-Centric Xinghe Intelligent Network: Boosting New Growth for Carriers." (Rete intelligente Xinghe incentrata sull'IA: stimolare una nuova crescita per i vettori), durante il quale ha dichiarato che la soluzione AI WAN di Huawei è stata sottoposta a un aggiornamento completo incentrato sull'IA. Grazie a un'architettura a tre livelli, composta da dispositivi, connessioni e un cervello incentrati sull'IA, la soluzione ridefinisce le reti portanti IP nell'era Net5.5G, accelerando la transizione degli operatori verso la fase AI UBB di Net5.5G R2.

Per far fronte al momento di stallo nella crescita della banda larga domestica e alla forte omogeneizzazione dei pacchetti, la soluzione AI WAN di Huawei integra i motori di identificazione e profilazione Xingluo, consentendo la monetizzazione a livello di applicazione. Aiuta gli operatori a progettare pacchetti di servizi differenziati e utilizza la profilazione multidimensionale per aumentare fino a oltre il 90% la precisione dell'identificazione dei potenziali clienti.

Per soddisfare la crescente domanda aziendale di elaborazione basata sull'intelligenza artificiale, la soluzione AI WAN di Huawei ha aiutato China Telecom Shanghai a lanciare linee private di elaborazione intelligente, risolvendo i colli di bottiglia delle prestazioni nelle reti tradizionali. Il suo algoritmo lossless Xingluo garantisce un controllo preciso della congestione a livello di flusso e, con il motore di conversione vettoriale, salvaguarda i dati. Supportando la formazione collaborativa edge-cloud, si prevede che la soluzione aumenterà di dieci volte l'ARPU degli operatori e genererà un ROI entro soli due anni.

Per contrastare attacchi di rete sempre più complessi, la soluzione AI WAN di Huawei rafforza la resilienza della sicurezza a livello di dispositivo, rete e configurazione. Supporta l'isolamento degli errori a livello di sessione e la crittografia resistente ai quanti. La simulazione della configurazione online verifica decine di migliaia di dispositivi in 10 minuti, eliminando l'errore umano. Questo framework di sicurezza multidimensionale protegge i servizi ai clienti con una resilienza rafforzata.

A fronte della continua espansione delle reti, i modelli tradizionali di O&M devono sostenere una pressione enorme. Il sistema NetMaster di Huawei offre protezione di rete 24 ore su 24, 7 giorni su 7, consentendo il passaggio da una risposta passiva a un O&M proattivo. Nella gestione dei guasti, China Mobile Guangdong ha ridotto i tempi di diagnosi da 45 a 5 minuti, utilizzando una knowledge base di 300.000 casi. Per l'identificazione dei rischi, MasOrange Spagna ha distribuito una rete di guida autonoma IP L4 basata sulla soluzione AI WAN di Huawei, riducendo il tempo medio di riparazione, abbassando al contempo i costi e migliorando l'efficienza.

Il summit si è concluso con la cerimoniaper l'assegnazione del Net5.5G Pioneer Award, con cui si sono premiati i vincitori di oltre 10 operatori globali e accelerato il lancio commerciale globale di Net5.5G.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2796791/image.jpg

