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HUAWEI Watch Faces ti invitano a vivere ogni obiettivo quest'estate

24 giugno 2026 | 09.00
LETTURA: 3 minuti

MADRID, 24 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Quest'estate, HUAWEI Watch Faces lancia una collezione stagionale che si basa su un'idea semplice: ogni passo conta, ogni obiettivo è importante. Che tu stia inseguendo un primato personale, celebrando il momento della vittoria o semplicemente sfruttando il meglio della stagione, con HUAWEI Watch Faces il tuo polso diventa lo specchio della tua ambizione, del tuo sport e del tuo stile.

Un quadrante per ogni obiettivo, ogni stato d'animo, ogni momento

Con oltre 100.000 design disponibili, dai display sportivi ad alto contrasto ai quadranti eleganti per tutti i giorni, HUAWEI Watch Faces offre agli utenti la libertà di esprimere la propria personalità e come si sentono, in qualsiasi momento. Modalità allenamento al mattino, elegante e minimal per una cena estiva, audace e festosa per il weekend: il look giusto è sempre a portata di tocco.

La collezione estiva è ora disponibile sulla nuova serie HUAWEI WATCH FIT 5, lo smartwatch più sottile ed elegante di Huawei fino a oggi, su un'ampia gamma di orologi HUAWEI. Per qualunque tuo movimento c'è un volto.

Le star della collezione

Il protagonista della collezione estiva. Un panda, sullo sfondo di uno stadio, gioioso, spavaldo e immediatamente riconoscibile. Ma ciò che rende questo quadrante davvero speciale è quello che accade quando ti muovi: ogni 1.000 passi, sul quadrante compare un nuovo pallone da calcio. Raggiungi 10.000 passi, e i palloni da calcio diventano un'unica palla d'oro, mentre il panda vince una corona e una coppa. È un tracker di obiettivi quotidiani travestito da festa: salute, motivazione e lo spirito delle feste, tutto al tuo polso.

Il Football Panda Watch Face è disponibile al prezzo di €0,49, oppure gratuitamente per gli utenti con un abbonamento VIP.

Per chi vive per la stagione estiva sui campi in erba, questo quadrante conferisce al polso la precisione e l'eleganza del tennis. Linee pulite, una palette di colori ispirata al campo da tennis e parametri di fitness in tempo reale che seguono l'intensità di ogni set. Un quadrante per orologi pensato per chi sa che ogni punto, come ogni passo, è un obiettivo che vale la pena inseguire.

Per chi desidera sentirsi proprio al centro dell'azione, il Football Watch Face ti porta direttamente in campo. Uno sfondo verde lussureggiante, una lunetta in stile stadio che funge anche da minuteria e una vivace sfera 3D al centro rendono questo uno dei quadranti sportivi più avvincenti della collezione. Passi, frequenza cardiaca, distanza e tempo vengono visualizzati con la stessa chiarezza di un tabellone segnapunti, in modo evidente, in tempo reale e perfetto per il movimento.

Un mese gratis: HUAWEI Watch Faces VIP

Pronti a scoprire l'intera collezione? Per un periodo limitato, Huawei offre un mese gratuito di Watch Faces VIP agli utenti di 19 mercati europei¹. L'abbonamento VIP consente download illimitati da tutto il catalogo premium: nessun pagamento per quadrante, nessun limite, incluso il Goal Panda Watch Face. Prova un quadrante nuovo ogni giorno, unisci sport e stile, e trova quelli che ti emozionano. Gli utenti di smartwatch compatibili nelle regioni partecipanti possono accedere alla prova gratuita, visitando la sezione VIP nell'Huawei Watch Faces Store.

Offerta valida fino al 31 dicembre 2026 sui dispositivi compatibili: serie HUAWEI WATCH FIT 5, HUAWEI WATCH GT Runner 2, HUAWEI WATCH GT 6, HUAWEI WATCH GT 5, HUAWEI WATCH FIT 4, serie HUAWEI WATCH FIT 3, HUAWEI WATCH 5, serie HUAWEI WATCH Ultimate e HUAWEI WATCH D2.

Come iniziare:

Ulteriori informazioni

https://consumer.huawei.com/uk/wearables/https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/health/https://bit.ly/4v6JHU3

¹ L'offerta VIP di un mese gratuito è disponibile in: Turchia, Polonia, Germania, Romania, Francia, Regno Unito, Spagna, Italia, Finlandia, Portogallo, Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svezia, Danimarca, Ungheria, Norvegia, Paesi Bassi.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2998142/Live_Every_Goal_HUAWEI_Watch_Faces.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/huawei-watch-faces-ti-invitano-a-vivere-ogni-obiettivo-questestate-302807961.html

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