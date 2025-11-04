I prodotti Elesa al METSTRADE 2025: tecnologie avanzate per il settore nautico

Amsterdam, 4 novembre 2025.Al METSTRADE 2025, ad Amsterdam, la prima fiera europea di attrezzature, materiali, sistemi e servizi per il settore marittimo, presso lo stand della filiale olandese Elesa+Ganter B.V. (Stand n. 12.637) i professionisti del settore potranno scoprire le soluzioni sviluppate per tutti i tipi di imbarcazioni.

Un contesto che impone requisiti stringenti in termini di resistenza alla corrosione, durabilità e sicurezza operativa, e che trova risposta in una gamma completa e specializzata di prodotti impiegati su imbarcazioni e sistemi di bordo.

Tecnopolimeri avanzati e acciai inox: focus su qualità e prestazioni

Componenti adatti al comparto nautico, tra cui spiccano:

INOX – STAINLESS STEEL, linea realizzata in tecnopolimero con inserti in acciaio INOX o interamente in acciaio AISI 304 e 316, progettata per garantire i più alti standard di resistenza alla corrosione. È sviluppata in particolare per l’utilizzo in ambienti in cui condizioni estreme richiedono materiali resistenti a ruggine, sale, acqua di mare, umidità e agenti chimici. Una valida alternativa sono i componenti realizzati interamente in tecnopolimero che offrono prestazioni affidabili e vantaggi significativi in termini di durabilità, manutenzione ridotta e compatibilità con ambienti sensibili, anche in presenza di agenti chimici o umidità. CHROMIUM, caratterizzata da superfici cromate ad alta resistenza ad acetone, acqua di mare, acido formico, alcol etilico, detergenti e soluzioni a base di cloro. Una linea progettata per l’impiego su attrezzature destinate ad ambienti esterni soggetti a condizioni climatiche sfavorevoli e a frequenti cicli di pulizia. CLEAN Line, in colore bianco RAL 9002 con inserti in acciaio INOX e superfici facili da pulire, ideale per ambienti dove igiene, estetica e resistenza agli agenti atmosferici sono requisiti essenziali. Il design compatto e l’assenza di cavità aiutano a prevenire l’accumulo di sale, polvere e residui di lavorazione, garantendo prestazioni durature anche in condizioni marine difficili. AE-V0, realizzata con uno speciale tecnopolimero autoestinguente certificato V0 secondo gli standard UL-94 V (Underwriters Laboratories), è ideale per l’impiego in ambienti pubblici o ad alta criticità in cui la resistenza alla fiamma è essenziale. Adatta ad applicazioni marine come aree passeggeri, sale motori e pannelli di controllo, dove è fondamentale rispettare le normative sulla sicurezza antincendio.

Un partner affidabile per i professionisti del mare

Elesa continua a supportare le aziende con soluzioni tecnologiche avanzate, progettate per rispondere alle sfide di un settore in continua evoluzione. L’esposizione dei componenti Elesa al METSTRADE rafforza il posizionamento dell’azienda come partner tecnico per i professionisti del settore nautico a livello internazionale, grazie a una proposta che coniuga affidabilità meccanica, resistenza e un’estetica inconfondibile.

In questa cornice, Elesa invita tutti i professionisti a visitare lo stand Elesa+Ganter n. 12.637 per scoprire una vasta gamma di innovazioni.

1941 – 2025 Da oltre 80 anni al servizio dell’industria

Fondata nel 1941, Elesa S.p.A. è oggi un punto di riferimento globale nella progettazione e produzione di componenti standard per macchine e attrezzature industriali. L’azienda offre la più ampia gamma di soluzioni sul mercato, tra cui manopole, maniglie, volantini, indicatori di posizione, elementi di serraggio, cerniere, piedini di livellamento, ruote e accessori per l’automazione.

Con sede a Monza e una solida rete vendite internazionale che include 15 filiali commerciali, 7 quelle dirette in Canada, Francia, Messico, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera, e 8 in joint-venture Elesa+Ganter in Austria, Cina, India, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna e Turchia, Elesa esporta i suoi prodotti in oltre 60 paesi, offrendo supporto tecnico, disponibilità a magazzino e servizio clienti altamente qualificato.

Contatti:

Immediapress

MSL- Ufficio Stampa Elesa

Alessandro Pavanati-alessandro.pavanati.ext@mslgroup.com

Elena Oricelli-elena.oricelli@mslgroup.com



Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress