I prodotti Elesa al METSTRADE 2025: tecnologie avanzate per il settore nautico

Amsterdam, 4 novembre 2025.Al METSTRADE 2025, ad Amsterdam, la prima fiera europea di attrezzature, materiali, sistemi e servizi per il settore marittimo, presso lo stand della filiale olandese Elesa+Ganter B.V. (Stand n. 12.637) i professionisti del settore potranno scoprire le soluzioni sviluppate per tutti i tipi di imbarcazioni.
Un contesto che impone requisiti stringenti in termini di resistenza alla corrosione, durabilità e sicurezza operativa, e che trova risposta in una gamma completa e specializzata di prodotti impiegati su imbarcazioni e sistemi di bordo.
Tecnopolimeri avanzati e acciai inox: focus su qualità e prestazioni
Componenti adatti al comparto nautico, tra cui spiccano:
Un partner affidabile per i professionisti del mare
Elesa continua a supportare le aziende con soluzioni tecnologiche avanzate, progettate per rispondere alle sfide di un settore in continua evoluzione. L’esposizione dei componenti Elesa al METSTRADE rafforza il posizionamento dell’azienda come partner tecnico per i professionisti del settore nautico a livello internazionale, grazie a una proposta che coniuga affidabilità meccanica, resistenza e un’estetica inconfondibile.
In questa cornice, Elesa invita tutti i professionisti a visitare lo stand Elesa+Ganter n. 12.637 per scoprire una vasta gamma di innovazioni.
1941 – 2025 Da oltre 80 anni al servizio dell’industria
Fondata nel 1941, Elesa S.p.A. è oggi un punto di riferimento globale nella progettazione e produzione di componenti standard per macchine e attrezzature industriali. L’azienda offre la più ampia gamma di soluzioni sul mercato, tra cui manopole, maniglie, volantini, indicatori di posizione, elementi di serraggio, cerniere, piedini di livellamento, ruote e accessori per l’automazione.
Con sede a Monza e una solida rete vendite internazionale che include 15 filiali commerciali, 7 quelle dirette in Canada, Francia, Messico, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera, e 8 in joint-venture Elesa+Ganter in Austria, Cina, India, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna e Turchia, Elesa esporta i suoi prodotti in oltre 60 paesi, offrendo supporto tecnico, disponibilità a magazzino e servizio clienti altamente qualificato.
Contatti:
Immediapress
MSL- Ufficio Stampa Elesa
Alessandro Pavanati-alessandro.pavanati.ext@mslgroup.com
Elena Oricelli-elena.oricelli@mslgroup.com
Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Immediapress