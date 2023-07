AROBS Engineering è il principale partner industriale e leader del consorzio per la verifica e la convalida indipendente del software del progetto Space Rider

CLUJ-NAPOCA, Romania, 19 luglio 2023 /PRNewswire/ -- AROBS Engineering, parte di AROBS Group, è il principale partner industriale e leader del consorzio per la convalida delle specifiche tecniche, dell'architettura, dello sviluppo di codici e dei sistemi di collaudo per SpaceRider, il primo sistema europeo di trasporto spaziale riutilizzabile. Tali attività saranno svolte nell'ambito del programma Space Rider finanziato dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Space Rider mira a fornire un sistema di trasporto spaziale integrato end-to-end economico, indipendente e riutilizzabile per l'accesso e il rientro di routine in orbita bassa.

AROBS e i suoi partner condurranno attività per aiutare la missione SpaceRider a garantire la qualità delle specifiche, della progettazione, della codifica e del collaudo dei moduli software centrali sia per il modulo orbitale AVUM (AOM) che per il modulo di rientro (RM).

Dopo l'atterraggio, il modulo di rientro dello Space Rider sarà ricondizionato per il riutilizzo, in quanto è progettato per effettuare almeno cinque viaggi ciascuno della durata di circa due mesi. All'interno della stiva ad ambiente controllato, possono essere alloggiati fino a 600 kg di carico utile. Si prevede che il volo inaugurale avrà luogo verso la fine del 2024.

Space Rider avrà il potenziale per consentire quanto segue:

- Prodotti farmaceutici

- Biomedicina

- Biologia

- Scienze fisiche

- Esplorazione, come la robotica,

- Osservazione della Terra, ad esempio strumentazione,

- altro, come scienze della Terra, telecomunicazioni,

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore aerospaziale, AROBS Engineering fornirà uno sviluppo software personalizzato con una profonda comprensione della tecnologia e delle soluzioni di rete per il futuro dell'avionica e dei sistemi aerospaziali.

Recentemente, AROBS Engineering ha annunciato di essere uno dei partner industriali di ClearSpace e dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) a fornire una soluzione software integrata per il programma ClearSpace-1. Nel 2020 l'ESA ha commissionato a ClearSpace la costruzione, il lancio e il volo di una nuova missione di deorbita per trovare e catturare un grande detrito in orbita, per poi pilotare in sicurezza l'oggetto nell'atmosfera terrestre.

AROBS Engineering fornisce servizi di sviluppo software integrati di alta qualità a clienti in 15 Paesi in Europa e Nord America. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web arobsengineering.com. Ulteriori informazioni su AROBS Group: arobs.com

Attenzione:

Va osservato che l'opinione sopra espressa non può in alcun modo essere presa in considerazione come parere ufficiale dell'Agenzia spaziale europea .

