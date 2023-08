AV-Comparatives: una ventata estiva di notizie sulla sicurezza

INNSBRUCK, Austria, 30 agosto 2023 /PRNewswire/ -- L'estate è calda, ecco però una bella ventata di notizie sulla sicurezza per rinfrescarsi. Durante i mesi estivi ci siamo dati da fare ed ecco le notizie:

- trasmissione di dati nei prodotti di sicurezza di consumo:

informazioni approfondite sulle recenti pratiche di raccolta e condivisione dei dati dei prodotti antivirus di consumo; dato il periodo di crescente preoccupazione per la sicurezza e la privacy dei dati, gli utenti Internet stanno diventando sempre più prudenti su chi ha accesso alle proprie informazioni personali e su come queste vengono utilizzate; questo riguarda anche i software per la sicurezza dei computer, che spesso richiedono un certo livello di condivisione dei dati per proteggere gli utenti dai malware in modo efficace;

il report completo è qui: https://www.av-comparatives.org/data-transmission-in-consumer-security-products/

- origine & evoluzione: una disamina dei gruppi di minacce avanzate e persistenti (APT per Advanced Persistent Threat):

questo articolo del blog analizza l'identificazione dei gruppi di minacce avanzate e persistenti e la loro attribuzione negli attacchi informatici; inoltre, approfondisce la curiosa scarsità di gruppi provenienti dai paesi occidentali;

il report completo è qui: https://www.av-comparatives.org/origin-evolution-an-in-depth-exploration-of-advanced-persistent-threat-apt-groups/

- gli effetti collaterali dell'ottimizzazione della velocità:

trovare il giusto equilibrio tra rilevamento dei malware in tempo reale e prestazioni è difficile; i produttori di antivirus ottimizzano i rispettivi prodotti in vari modi per ridurre l'impatto sulle prestazioni del sistema;

il report completo è qui: https://www.av-comparatives.org/the-balance-between-performance-low-speed-impact-and-real-time-detection-enterprise-products/

- test NGFW Egress C2: valutazione dell'efficacia delle capacità di prevenzione e rilevamento del traffico di rete in uscita:

a giugno 2023 AV-Comparatives ha condotto un test NGFW Eress C2 per valutare l'efficacia dei prodotti NGFW nella rilevazione e prevenzione del traffico dannoso; questo test si è concentrato sull'efficacia dell'uso di vari canali e protocolli di comunicazione come TCP, HTTP e DNS; dato che nessuno dei prodotti presentati nel 2023 per questa certificazione NGFW Eress C2 ha superato il test, lo riproporremo il prossimo anno;

il report completo è qui: https://www.av-comparatives.org/ngfw-egress-c2-test-assessing-the-effectiveness-of-outgoing-network-traffic-prevention-and-detection-capabilities/

- diminuzione dei falsi allarmi nei prodotti per la sicurezza aziendale:

di tanto in tanto, gli utenti aziendali ci inviano campioni di falsi positivi che hanno incontrato; alcuni di questi potrebbero essere utilizzati nel nostro test per i falsi positivi e quindi contribuire a miglioramenti;

il report completo è qui: https://www.av-comparatives.org/decreasing-false-alarms-in-enterprise-security-products/

Gli utenti aziendali possono inviare i falsi positivi confermati qui: https://report-fp.av-comparatives.info/

