Avviso per i Media: l'Open Storage Summit di Supermicro inizia il 15 agosto 2023

Presentazione di un Forum aperto di leader del settore sul futuro dello Storage definito per Software ad alte prestazioni per carichi di lavoro AI, HPC e ad alta intensità di dati

SAN JOSE, California, 3 agosto 2023 /PRNewswire/-- Il 15 agosto, Supermicro avvierà il suo quarto attesissimo Summit annuale sull'Open Storage. Questo evento virtuale si estende per tre settimane e raccoglie le menti più brillanti del settore dello storage, tra cui produttori di unità, produttori di componenti di calcolo, sviluppatori di software e architetti di sistemi visionari di Supermicro.

Il Summit di quest'anno inizia con un'entusiasmante tavola rotonda, seguita da cinque sessioni di focus che mostrano ospiti influenti di importanti leader come Intel®, AMD, NVIDIA Micron, Kioxia, Solidigm, Samsung, Nutanix, WEKA e degli stimati partner software di archiviazione di Supermicro.

Per ulteriori informazioni sul quarto Open Storage Summit 2023 di Supermicro e per registrarsi per tutte le sessioni, visitare il sito web: https://events.actualtechmedia.com/register-now/1623/open-storage-summit-2023/?pr=2801

Sessione 1: Tavola rotonda di apertura – All-Flash Innovation per soluzioni di archiviazione di nuova generazione

Sessione 2: AI Storage Optimization con GPUDirect Storage e RDMA

Sessione 3: Avvia le tue applicazioni Mission-Critical: accelerare vSAN con Next-Generation Storage Technologies

Sessione 4: adozione dell'Era dell'intelligenza artificiale: progettazione di soluzioni di Storage AI ad alta produttività e bassa latenza

Sessione 5: Spiegare HCI e le implementazioni Multi-Cloud per OEM Storage

Sessione 6: Guidare una rivoluzione aziendale con archiviazione di oggetti e parallela per Data Lake, intelligenza artificiale e carichi di lavoro su larga scala

