Eurotech lancia Everyware GreenEdge su AWS Marketplace: la soluzione per integrare dispositivi Edge nei servizi cloud IoT di AWS in modo semplice, innovativo e sicuro

L'innovativa soluzione software di Eurotech semplifica il processo di onboarding, passando da numerose ore di codifica a pochi semplici clic e gestendo la fatturazione in modo univoco

AMARO, Italia, 19 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- Eurotech, leader nella fornitura di tecnologie Edge AIoT, è orgogliosa di presentare Everyware GreenEdge, una soluzione software progettata per affrontare le sfide comuni che si presentano durante l'onboarding e la gestione su larga scala dei dispositivi IoT Edge. Queste sfide includono processi laboriosi che possono generare errori, vulnerabilità di sicurezza, dati incoerenti e, alla fine, dispositivi IoT ingovernabili con credenziali insicure.

Grazie a Everyware GreenEdge, i clienti potranno registrare i loro dispositivi edge con estrema facilità, con pochi clic, e stabilire una connessione Amazon Web Service (AWS), ottenendo così accesso completo alla vasta gamma di servizi offerti da AWS, compreso AWS IoT Analytics.

"Siamo incredibilmente orgogliosi di rendere la nostra offerta integrata disponibile nel Marketplace di AWS, combinando i nostri 30 anni di esperienza nell'edge con l'ampio portafoglio IoT e la portata globale fornita da AWS", afferma Paul Chawla, CEO di Eurotech. "Everyware GreenEdge conferma l'impegno di Eurotech a "Unleash the Power of the Edge" rimanendo fedeli ai nostri principi aziendali di fornire soluzioni semplici, agnostiche e sicure. Più che un prodotto, Everyware GreenEdge consente ai nostri clienti di realizzare le loro ambizioni digitali con sicurezza e velocità". Ha aggiunto Paul Chawla, CEO di Eurotech.

Everyware GreenEdge viene fornito con la preinstallazione di AWS IoT Greengrass, l'Everyware Software Framework (ESF) di Eurotech e sfrutta le potenzialità dell'Everyware Cloud (EC) di Eurotech per la gestione remota dei dispositivi.

Una caratteristica fondamentale di questa soluzione è l'innovativo Zero-Touch-Provisioning (ZTP) di Eurotech. Con ZTP, una volta collegato il dispositivo, esso gestisce automaticamente il download dei certificati necessari e inizia la configurazione predefinita, riducendo notevolmente la complessità del processo di attivazione. In passato, questa attività richiedeva diverse ore e spesso comportava errori, ma grazie a ZTP, il tutto viene completato in pochi minuti e richiede solamente competenze minime da parte dell'installatore.

L'interfaccia utente fornita da Everyware GreenEdge copre ogni aspetto, dall'integrazione hardware alla comunicazione con dispositivi e sensori di diversi tipi, consentendo il flusso di dati sia verso il basso (protocolli di campo) che verso l'alto (servizi AWS).

La configurazione è resa intuitiva grazie a strumenti di amministrazione semplificati, eliminando la complessa programmazione e trasformando il processo di configurazione in un flusso di lavoro agevole e user-friendly.

Oltre ai vantaggi tecnici, Everyware GreenEdge offre un sistema di fatturazione unificata per aggregare tutti i costi correlati al software ed ai servizi attraverso il Marketplace di Amazon. Questo semplifica notevolmente la procedura di acquisto, agevolando l'accesso e la gestione della soluzione da parte dei clienti, che possono beneficiare anche dell'affidabile infrastruttura di fatturazione di AWS.

Everyware GreenEdge sarà disponibile per tutto il portfolio Edge di Eurotech, a partire da ReliaGATE 10-14,rendendolo così il primo gateway del settore a presentare questa soluzione. Questo prodotto è stato inoltre progettato con la massima attenzione alla sicurezza ed è conforme agli standard PSA Livello 1, ISA/IEC 62443-4-2.

Grazie a Everyware GreenEdge, questo dispositivo si trasformerà in una soluzione completa, semplificando la configurazione degli asset verso il cloud AWS, accelerando la distribuzione e garantendo sicurezza di alto livello ed integrità dei dati.

Everyware GreenEdge è attualmente disponibile in anteprima.

Le aziende interessate a valutare Everyware GreenEdge durante la fase beta finale sono invitate a contattare direttamente Eurotech.

Per ulteriori informazioni, è consultabile la pagina https://www.eurotech.com/everyware-greenedge/

Eurotech

Eurotech (ETH.MI) è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT) complete di servizi, software e hardware a integratori di sistemi e aziende. Adottando le soluzioni di Eurotech, i clienti hanno accesso a componenti e piattaforme software per l'IoT, a Edge Gateway per abilitare il monitoraggio di asset e a Edge Computer ad alte prestazioni (HPEC) per applicazioni anche di Intelligenza Artificiale (AI). Per offrire soluzioni sempre più complete Eurotech ha attivato partnership con aziende leader nel loro ambito d'azione, creando così un ecosistema globale che le permette di realizzare soluzioni "best in class" per l'Internet of Things Industriale. Scopri di più

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1897403/Eurotech_Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/eurotech-lancia-everyware-greenedge-su-aws-marketplace-la-soluzione-per-integrare-dispositivi-edge-nei-servizi-cloud-iot-di-aws-in-modo-semplice-innovativo-e-sicuro-302018187.html