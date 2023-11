Rand lancia sul mercato l'utility token RND

Il primo sistema di abbonamento tokenizzato in Europa

MADRID, 16 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Rand, una società di tecnofinanza con sede in Spagna, ha annunciato l'imminente lancio di un utility token, RND, che mira a rivoluzionare il modo in cui gli europei risparmiano e creano patrimoni a lungo termine.

Il token può essere emesso non appena la crescita di Rand raggiunge un anno, con un notevole tasso di crescita mensile degli utenti del 19% e oltre 4 milioni di euro in attività gestite, sostenute da un investimento di 6,5 milioni di euro. Fondata nel 2022, Rand è registrata presso la Banca di Spagna (D697), opera in collaborazione con Pecunia Cards e mira a diventare una delle piattaforme di risparmio più importanti in Europa nel prossimo futuro. È presente in 24 Paesi e conta oltre 20.000 clienti.

Il token RND sarà lanciato tramite le piattaforme BitMart, Uniswap e Bit2Me a partire, rispettivamente, dal 21 e dal 29 novembre.

L'obiettivo è concludere quest'anno con più di 40.000 utenti registrati e raggiungere il traguardo di 120.000 utenti entro il 2024. Per realizzare questa vision Rand ha creato un gruppo di esperti da società quali PwC, Facebook, Google, Goldman Sachs e Deutsche Bank.

Pol Martín, fondatore e Ceo, spiega che "Rand cerca di fornire opportunità di risparmio ad alto rendimento, aprendo la strada a un futuro finanziariamente più prospero. Grazie alla nostra tecnologia esclusiva e all'apprezzata registrazione come banca depositaria e piattaforma di scambio di criptovalute riconosciuta dalla Banca di Spagna, stiamo stabilendo la nostra importante presenza come un progetto innovativo nel settore finanziario".

Il token RND sarà la valuta di scambio nel primo sistema di abbonamento tokenizzato in Europa, disponibile dal 23 novembre, offrendo vari vantaggi ai titolari, cruciale per l'accesso a Rand Pro, che trasforma gli abbonamenti mensili in una piattaforma di scambio di valore. Il massimo numero di token che possono essere creati o disponibili per l'uso sulla rete è pari a 200 miliardi.

Il token serve da chiave per ottenere l'appartenenza a Rand Pro, consentendo agli utenti di acquisire lo stato "Pro" e godere di tutti i corrispondenti vantaggi. Ad esempio, gli utenti possono ottenere token RND gratuitamente nell'app attraverso azioni che contribuiscano a migliorare, rafforzare o espandere l'ecosistema Rand. Alcune delle attività che comportano la generazione di token sono il trasferimento di buste paga nell'attuale account Rand o il mantenimento di un saldo superiore a €500 per almeno 15 giorni nell'account Earn ("Guadagni").

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2208639/4269426/Rand_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/rand-lancia-sul-mercato-lutility-token-rnd-301990869.html