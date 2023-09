Secondo Visable le vendite digitali hanno un potenziale enorme

Visable gestisce le piattaforme B2B europages e wlw. Una conversazione sulle possibilità dei canali di vendita digitali per le PMI

Signor Schmid, qual è lo stato della trasformazione digitale nelle PMI, soprattutto per quanto riguarda le vendite e gli acquisti?

Per quanto riguarda la produzione, qui in Germania siamo già molto avanti - parola chiave Industria 4.0. Quando sono con i nostri clienti, mi mostrano - giustamente! - con orgoglio la loro produzione completamente digitalizzata. Ma poi portano le loro macchine una volta all'anno a una grande fiera e aspettano che i clienti si presentino. Questa è la modalità di vendita vecchia di cent'anni e, secondo la mia esperienza, si svolge ancora per lo più offline.

Quali opportunità offrono i canali digitali per le vendite e gli acquisti?

I canali digitali offrono alla Germania, in quanto Paese esportatore, un potenziale gigantesco che è lungi dall'essere esaurito. Le medie imprese del Giura Svevo o della Foresta Bavarese possono aprirsi al mercato mondiale da casa con un investimento gestibile. Lo stesso vale per gli acquisti. Quando le catene di approvvigionamento dalla Cina sono crollate durante la pandemia, è stato necessario sostituire urgentemente i prodotti europei. E questo approvvigionamento è molto più rapido e semplice con la ricerca online.

Cosa offrite concretamente con le vostre piattaforme europages e wlw a venditori e compratori?

wlw è l'acronimo di "Wer liefert was" (Chi fornisce cosa) ed è la piattaforma B2B leader nella regione DACH. Qui non offriamo solo una ricerca di aziende, ma anche una ricerca precisa di prodotti con molte opzioni di ordinamento e filtraggio. Il filtraggio in base a determinati criteri di qualità, come le certificazioni ISO, sta diventando sempre più importante per dimostrare la conformità agli standard prescritti nel Supply Chain Act. Tramite il nostro servizio wlw Connect, gli acquirenti possono anche commissionare richieste molto specifiche, che vengono elaborate dal nostro team di ricerca con il supporto dell'intelligenza artificiale. Europages è ancora più internazionale e disponibile in 26 lingue. Ciò significa che gli acquirenti possono trovare il miglior fornitore europeo anche in arabo o in cinese. L'Europa sta diventando sempre più importante come regione fornitrice. L'anno scorso le richieste dagli USA sono quasi decuplicate su wlw e un buon terzo delle richieste su europages proviene da paesi extraeuropei. Ancora una volta: il potenziale per le PMI tedesche, ma anche europee, è enorme.

Quali altri servizi digitali offrite?

Molte PMI non possono permettersi un proprio reparto di marketing online. Noi le supportiamo, ad esempio, nell'acquisto di Google Ads, nell'ottimizzazione e nel monitoraggio del traffico online e, se necessario, creiamo anche un sito web. In definitiva, offriamo loro un'intera serie di servizi per il successo delle vendite digitali.

Quali sono i prossimi passi di europages e wlw?

Ho contribuito alla creazione di AutoScout24 nel 1999. A quel tempo la ricerca di auto usate era effettuata quasi esclusivamente da concessionari locali e dalla sezione pubblicitaria dei giornali. Oggi quasi il 100% di tutte le auto si trova online. Lo stesso accadrà per il settore delle medie imprese. Il settore B2C è già fortemente digitalizzato. Il B2B sta ora recuperando terreno e supererà il B2C. I congressi e gli incontri di settore rimarranno importanti, mentre le fiere di vendita non avranno la stessa rilevanza e diminuiranno di numero nei prossimi anni. Anche per motivi ecologici: dal punto di vista dell´impatto climatico, non ha senso trasportare una macchina da stampa dal Brasile a una fiera in Germania per esporla per pochi giorni. In questo sviluppo, Visable continuerà ad essere in prima linea con le sue piattaforme B2B europages e wlw.

