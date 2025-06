Il 10 giugno è la vera “liberazione fiscale”: FedAPI lancia l’allerta sul TILD

Roma, 10 giugno 2025. «Parlare soltanto di Tax Freedom Day non basta più: finché non compensiamo l’inflazione stiamo fotografando solo metà del problema».

Lo afferma Pietro Vivone, presidente di FedAPI, dalla Fiera Ambiente Lavoro, diffondendo i numeri dell’Indice che l’associazione affianca al dato tradizionale.

TFD 2025 – 6 giugno: 156 giorni di reddito inghiottiti da imposte e contributi. TILD 2025 – 10 giugno: altri 4 giorni persi per colpa dell’inflazione. Picco recente – nel 2022 l’impennata dei prezzi ha spinto il TILD al 18 giugno, aggiungendo 16 giorni al calendario fiscale.

Vivone insiste: «Con dazi, guerre e tensioni sulle materie prime destinati a rialzare i prezzi, il TILD è l’unico faro che tenga insieme fisco e potere d’acquisto. Occorre fissarlo come riferimento ufficiale del dibattito».

COSA RACCONTA L’INDICE

Negli ultimi dieci anni l’Italia è passata dal 5 giugno “reale” del 2018 al 10 giugno del 2025. Cinque giorni in più equivalgono a due settimane di salario netto bruciate in un decennio. Nel biennio 2022-23 i rincari hanno trasformato la semplice inflazione in un “secondo fisco”, neutralizzando l’anticipo nominale del Tax Freedom Day. Il 2024, con il rimbalzo della pressione fiscale, ci ha riportato a 156 giorni, confermati quest’anno.

TRE LINEE D’AZIONE PROPOSTE PER TORNARE A MAGGIO

Consumo consapevole • Educazione finanziaria obbligatoria alle superiori • Portale nazionale sulle buone pratiche di spesa • Campagne congiunte produttori-consumatori per smascherare rincari speculativi Efficienza ed export • Tavolo tecnico su IA, automazione e lean management • Obiettivo: +5 % di produttività e –2 % di costi annui entro il 2026 • Maggiore competitività interna per esportare di più e assorbire l’effetto dazi Alleggerimento strutturale • Stabilizzare il taglio al cuneo contributivo • Ridurre di almeno 1 punto la pressione fiscale: ogni punto vale tre giorni di anticipo sul TFD

APPELLO ALLE ISTITUZIONI

FedAPI chiede che il Tavolo “May-Day 2026” sia attivato entro il IV trimestre 2025 con un compito tanto semplice quanto efficace:

Lavorare su strategie e best practice capaci di far incrementare la produttività delle imprese riducendo i costi e rendendole più competitive in questo modo aumentano i guadagni, si riducono i prezzi al consumo e aumentano le esportazioni; Lavorare su strategie e best practice capaci di far acquistare in modo consapevoli per i consumatori;

Pietro Vivone: «Se lavoriamo sull’efficienza dell’impresa e sull’intelligenza del consumo, anticipare la liberazione fiscale di 8-10 giorni – quindi a fine maggio – entro il 2026 non è ambizione, è prevenzione. FedAPI mette dati, formazione e rete territoriale al servizio di Governo, Parlamento e CNEL per vincere questa sfida».

Contatti:

FedAPI – Federazione delle Piccole e Medie Imprese



Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi