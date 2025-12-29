Il 2025 di GSM si chiude con il Premio Industria Felix

Stabilità finanziaria, sostenibilità e servizi integrati al centro dei riconoscimenti che premiano l’impatto della società multiservizi su migliaia di famiglie italiane.

Pordenone, 29 dicembre 2025. GSM, Gestione Servizi Mobilità, chiude il 2025 consolidando un percorso di eccellenza che trova riconoscimento anche a livello nazionale. A dicembre la società ritirerà per il quarto anno consecutivo il Premio Industria Felix, assegnato da Cerved Group, l’Università Luiss di Roma e la Borsa di Milano, come una delle prime due multiservizi italiane per performance gestionali e solidità finanziaria. Un risultato che si affianca al prestigioso Industria Felix ESG, ricevuto a ottobre, che attesta l’impegno dell’azienda sui fronti della sostenibilità, della governance e dell’impatto sociale.

Con 34 Comuni gestiti e oltre 300 mila cittadini serviti, GSM rappresenta oggi uno dei player pubblici più dinamici del Nord Italia, forte anche delle recenti acquisizioni dei Comuni di Gorizia e Latisana. La società opera attraverso un modello integrato che presidia ambiti strategici per la qualità della vita urbana: servizi di mobilità, manutenzione del verde, gestione del canone unico patrimoniale e riscossione coattiva, pannelli a messaggio variabile e sistemi di info-parking, segnaletica stradale e gestione di immobili comunali.

“Questa capacità multisettoriale ci permette di offrire alle amministrazioni un partner unico, efficiente e tecnologicamente avanzato, in grado di garantire continuità operativa e standard elevati”, dichiara Antonio Consorti, Amministratore Unico della società. “Una struttura flessibile, unita a un approccio orientato alla responsabilità pubblica, ha consentito alla società di consolidare relazioni virtuose con i territori e di generare valore misurabile tanto per gli enti quanto per le comunità servite”.

