Il 21 e 22 gennaio torna a Milano la terza edizione di AI Festival, il Festival B2B sull'Intelligenza Artificiale

L’appuntamento, giunto alla sua terza edizione, riunisce aziende, brand e professionisti per esplorare come l’AI dell’Agentic Era stia trasformando i modelli di business: dall’automazione dei processi alla gestione avanzata dei dati, dal decision-making predittivo allo sviluppo di nuovi modelli di valore.

All’AI Festival il focus sarà sull’applicazione del potenziale dell’intelligenza artificiale al business. Le aziende avranno l’opportunità di incontrare grandi brand, altre compagnie e potenziali clienti grazie ai B2B meeting, all’area espositiva e alle demo delle innovazioni più recenti. Non mancherà inoltre formazione avanzata con i principali esperti internazionali del settore. Main Partner dell’edizione 2026 Università Bocconi e Main Sponsor Dell Technologies e Intel.

Bologna, 26 novembre 2025 | Torna a Milano il 21 e 22 gennaio la terza edizione di AI Festival, il festival internazionale sull’intelligenza artificiale, ideato, prodotto e organizzato da WMF - We Make Future e Search On Media Group. L’evento, che riunirà esperti internazionali e un network globale di aziende, brand, venture capital e founder, si svolgerà nell’edificio Roentgen dell’Università Bocconi, Main Partner della manifestazione, e vede Dell Technologies e Intel come Main Sponsor.

Partner dell’edizione anche Cineca, ESA - European Space Agency e YesMilano.

Il tema di questa edizione, “Empowering the Agentic Era”, mette al centro il potenziale dell’Intelligenza Artificiale come leva strategica per il business, confermando l’evento come punto di riferimento per aziende e leader che vogliono comprendere e integrare l’AI in una visione business-oriented, ottimizzando processi e accelerando l’innovazione nel supportare decisioni aziendali. AI Festival esplorerà scenari concreti, opportunità di crescita e sfide operative, mostrando come l’AI non sia solo uno strumento, ma un partner proattivo capace di trasformare il modo in cui le organizzazioni creano valore.

Dove l’AI incontra il business: area espositiva, B2B meeting e innovazioni in anteprima

AI Festival si conferma l’evento strategico per aziende e professionisti che vogliono trasformare l’Intelligenza Artificiale in un vantaggio competitivo concreto, oltre ad essere piattaforma ideale per sviluppare relazioni commerciali, testare soluzioni tecnologiche all’avanguardia e accelerare l’adozione di sistemi agentici. Tra le aziende presenti figurano Main Sponsor come Dell Technologies e Intel, insieme a partner come ESA - European Space Agency,Elemento Cloud, The Full Project, Factorial, Polimeni Legal, Flazio, AltermAInd, Lexroom, Bytek, CRM Partners, S2E, Protiviti e InnovNess Sagil.

“Empowering the Agentic Era rappresenta lo scenario globale del business: con l’AI che agisce sempre più come un agente autonomo e complementare all’operato umano, le aziende che non investono in questa sinergia rischiano di perdere competitività,” afferma Cosmano Lombardo, CEO e Founder di Search On Media Group e ideatore di AI Festival e WMF – We Make Future. “AI Festival offre una panoramica applicativa completa: dal marketing automation all'efficienza in ambito sanitario, dallo sviluppo di nuovi prodotti con l’AI generativa alla gestione della robotica avanzata.” e prosegue “Le due giornate a Milano - step importante nel nostro piano internazionale di diffusione dell’intelligenza artificiale a livello internazionale - offrono la formazione tecnica e la piattaforma B2B essenziale per trasformare queste visioni in strategie concrete e vantaggio competitivo. Il nostro obiettivo è accelerare questa adozione e creare un ecosistema dove l’innovazione AI generi valore economico e sociale.”

Le due giornate di Milano uniscono formazione tecnica avanzata e attività B2B, permettendo ai partecipanti di trasformare competenze e visioni in strategie operative e nuove opportunità di business.

“Milano è oggi il principale hub dell’innovazione italiana; una città che attrae talenti, imprese, startup e investimenti e che continua a crescere grazie alla collaborazione tra ricerca, accademia, imprese e istituzioni.” afferma Layla Pavone - Innovation Technology Digital Transformation Board

Comune di Milano” Eventi come l'AI Festival enfatizzano questo ruolo, creando occasioni preziose di confronto e partnership, in un momento in cui l’intelligenza artificiale esce dal fase "hype" e agisce trasformando profondamente e concretamente il nostro modo di vivere e lavorare. Come Amministrazione crediamo in un’innovazione che generi valore sociale, inclusione e naturalmente anche sviluppo economico per la città e la sosteniamo, anche attraverso la creazione del Manifesto per l’uso dell’IA. Milano è una città internazionale, che abbraccia lo sviluppo tecnologico per offrire servizi sempre più efficaci ed efficienti ai cittadini anche grazie all'AI e, al contempo, è consapevole e convinta che al centro delle decisioni ci sono, devono esserci e ci dovranno sempre essere le persone e la comunità”.

Fiorenza Lipparini, Direttrice dell'Associazione Milano & Partners “Come Milano&Partners lavoriamo perché Milano sia sempre più riconosciuta a livello internazionale come la città dove l’intelligenza artificiale non è solo oggetto di dibattito, ma strumento concreto di competitività. AI Festival porta in città una comunità di innovatori, imprese e investitori che trova qui non solo un grande evento, ma un punto di accesso stabile all’ecosistema milanese: dall’università alle startup, dalle corporate ai centri di ricerca. L’obiettivo è trasformare questi due giorni in nuove collaborazioni, progetti e sperimentazioni che scelgano Milano come base nel medio-lungo periodo.

Formazione tecnica e avanzata - i primi 50 speaker annunciati

Sono oltre 50 gli speaker già confermati che condivideranno competenze e visioni sulla progettazione e sull’adozione degli AI Agents, attraverso talk di approfondimento, speech formativi e workshop tematici. Gli interventi si svolgeranno tra la Plenary e le sale dedicate: AI Horizons, AI Deep Dive, Innovation Arena, Impact Forum e AI Tools & Business, dove le aziende presenteranno i propri tool, software, servizi e strategie, raccontando casi studio concreti insieme ai clienti. Altre novità verranno annunciate nelle prossime settimane.

Tra gli speaker anche Rika Nakazawa, Executive Head di Global Strategic Innovation di NTT DATA Inc., Monica Orsino - Sn Learning and Development Manager di Microsoft, Alessio Pomaro - Head of AI presso Search On Media Group, Federico Cabitza, Associate Professor e co-fondatore di Università Milano-Bicocca e RedOpen SRL, Alessandro Vozza di Microsoft e Sameer Munshi di Ernst & Young, Gianpiero Negri di Amazon, Claudio Bedino di Gemini, Peter Kruger di Botscanner – Big Idea Ventures, Paolo Tacconi di Algeist.ai, Marco Gay di Zest Investments, Stefano Orani di Board of Innovation e Farhad Alessandro Mohammadi di Mamazen.

Silvia Tracchi, direttore Corporate Marketing & Communication di Università Bocconi afferma “Essere partner di AI Festival conferma la volontà della Bocconi di contribuire attivamente al dibattito sull’impatto dell’intelligenza artificiale nella società e nell’economia. Con il progetto Visionnaires – la piattaforma con cui diamo voce a chi immagina il futuro attraverso ricerca e innovazione – e con la partecipazione dei nostri docenti al programma, portiamo all’interno del Festival la nostra vocazione alla divulgazione dei temi di frontiera, favorendo un dialogo aperto tra accademia, impresa e istituzioni.”

Call per la Startup Competition - AI 4 Future

È aperta fino al 10 dicembre la Call for Startup “AI for Future”. La call nasce dalla volontà di supportare startup AI-based, nazionali e internazionali, impegnate nell’applicazione dell’intelligenza artificiale con l’obiettivo di generare un impatto trasformativo nella società. La call offre alle finaliste l’opportunità di presentare i propri progetti a investitori e venture capital, partecipare a pitch, incontri B2B e accedere al network globale del WMF. Nella precedente edizione, le 3 startup finaliste hanno avuto inoltre accesso alla fase finale della Startup Competition del WMF - We Make Future.

Sponsor ed espositori di questa edizione | Apogeo, Polimeni.Legal, InnovNess Sagl, SUPPORTFAST.AI, I-CONS, SATISFACTORY, Syrto, DGS, Volumio, Loki, DELL Technologies, INTEL, TANGIBLE, ASERNET, Elemento Cloud, The Full Project, ABSTRACT, Tredo 3D Revolution, Federazione Artigiani Imprenditori Vicentini, ESA - European Space Agency, CLARA, ISPD, HBT SA SRL, YF STUDIO, Protiviti, SESAMO, BRYAN, NT Nuove Tecnologie, EURIS, LIV4, S2E, BLUE BI, IBC SRL, Next G Cloud, CRM PARTNERS, BIZCOM, YOUEVER, Hoepli Editore, Bytek, Tellgen, Keplera, Devpunks, Lexroom, Anthropos, McGraw Hill, CRPI, altermAInd, Seeweb, BEBIT, Dilaxia, FACTORIAL, Conflux, REQURV SRL, Bonobo AI, Bgtech Soluzioni Innovative, Egg Hunters, auting, Kokonna., Ltd.

Per assicurarti il posto al miglior prezzo, è attiva fino al 28 novembre la promozione Black Friday 2x1, che permette di acquistare due ticket al prezzo di uno. Il biglietto completo dà accesso a tutte le sessioni, plenarie, workshop, area fieristica, tech show, incontri B2B, AI Job Placement, web app con slide e videoregistrazioni, e attestato di partecipazione.

Acquista con il Black Friday 2x1 sul sito ufficiale

