Secondo uno studio della European Tech Alliance, l’adozione concreta dell’IA è ferma al 6% delle imprese italiane.

Roma, 20 marzo 2025.Il panorama economico italiano continua a registrare numeri preoccupanti sul fronte dell’innovazione: mentre l’Unione Europea spinge per un’accelerazione tecnologica che coinvolga tutti i settori, i dati mostrano che gran parte delle aziende del nostro Paese fatica a fare il salto. Secondo le rilevazioni più recenti, solo il 6% delle imprese ha effettivamente avviato progetti di Intelligenza Artificiale concreti, in grado di automatizzare processi operativi e liberare risorse da reinvestire in attività a più alto valore aggiunto. Tutto il resto sembra arenarsi in una sorta di limbo, dove la voglia di rinnovarsi si scontra con la paura di sbagliare, con lo scetticismo nei confronti di consulenti impreparati e con un contesto spesso ostile al cambiamento. Nel frattempo, si moltiplicano i casi di sedicenti esperti che promettono soluzioni miracolose, vendendo corsi dalle dubbie basi tecniche o imponendo software onerosi che non portano un reale vantaggio a chi li acquista.

È in questo scenario che Alessandro Ciciarelli, da anni considerato uno dei più credibili interpreti della transizione digitale, lancia un monito severo: “Lo tsunami dell’IA è reale e inevitabile. Ignorarlo equivale a ripetere gli errori fatti con internet negli anni Duemila, quando in troppi pensarono che navigare sul web avrebbe garantito automaticamente il successo - Esattamente come oggi alcuni Imprenditori pensano di usare l’I.A. solo perché giocano con CHATGPT - ”

Il vero nodo, a suo dire, non sta nel possedere la tecnologia, ma nel saperla integrare in modo sostenibile e duraturo, evitando le trappole di un mercato popolato da venditori che mirano più al guadagno immediato che al progresso del tessuto imprenditoriale.

A fronte di tanta confusione e scarsa competenza, esistono realtà che si muovono in direzione contraria, offrendo strumenti e conoscenze senza alcuna barriera d’accesso. È il caso di IntelligenzaArtificialeItalia.net, un progetto che inizia a rivelarsi solo dopo aver tracciato le ombre del settore: una piattaforma gratuita, nata nel 2017, quando ancora l’IA non aveva assunto l’enorme visibilità di oggi, e cresciuta di pari passo con la consapevolezza che la rivoluzione digitale non sarebbe stata un fenomeno di breve durata. L’idea originale di Ciciarelli e del suo team era di creare un hub aperto a chiunque volesse capire come l’IA potesse integrarsi nei diversi ambiti produttivi, evitando l’approccio puramente accademico o teorico che spesso disorienta gli imprenditori meno avvezzi alle tecnologie avanzate.

La piattaforma, sostenuta dallo stesso Ciciarelli con fondi privati e dal supporto di alcuni partner convinti dell’importanza di una divulgazione trasparente, ha superato i due milioni di visite annue, mettendo a disposizione risorse come articoli specialistici, libri, corsi, progetti e perfino consulenze personalizzate, tutte rigorosamente senza costi per l’utente.

“L’Intelligenza Artificiale deve essere trattata come l’elettricità di un secolo fa: è una forza in grado di illuminare ogni settore, non un lusso riservato a pochi eletti” ha ribadito Ciciarelli in un recente seminario, dove ha incontrato piccoli imprenditori in cerca di soluzioni per sbloccare il potenziale del proprio business. La piattaforma offre strumenti formativi che partono da concetti di base e arrivano alle applicazioni più avanzate, dai chatbot conversazionali ai sistemi industriali, passando per progetti di analisi predittiva.

L’aspetto che più colpisce chi si avvicina a IntelligenzaArtificialeItalia.net è l’approccio ultra-pragmatico, concepito per liberare sin da subito tempo e risorse. La missione è chiara: sottrarre imprenditori e professionisti a tutte quelle mansioni routinarie che occupano ore di lavoro, come compilare preventivi, rispondere a email ripetitive o aggiornare dati in modo manuale, e dirottarli verso attività creative e strategiche che possano rendere davvero competitiva un’azienda. Nel farlo, il portale non vende alcun software proprietario né partnership commerciali: tutto avviene in un’ottica di condivisione della conoscenza. Chi entra in contatto con il team, inoltre, può ottenere un audit preliminare gratuito, una sorta di mappatura dei processi per capire dove l’IA possa inserirsi in maniera rapida e vantaggiosa. “Le soluzioni migliori sono spesso quelle più semplici: un algoritmo ben allenato può ridurre del 30% i tempi di gestione documentale, a tutto vantaggio della produttività,” spiega Ciciarelli, sottolineando come la “rivoluzione” non debba essere per forza un cambiamento traumatico.

L’enorme interesse suscitato dal progetto ha permesso di creare una comunità virtuale in cui si scambiano esperienze di successo, si raccontano casi di piccole aziende passate a un modello più innovativo e si segnalano criticità, come la scarsa formazione o la mancanza di investimenti pubblici in tale direzione. Molti addetti ai lavori concordano: l’unico freno a una più ampia diffusione di queste tecnologie è la mancanza di consapevolezza, spesso alimentata da chi vuole speculare sulla scarsa informazione degli imprenditori.

Non a caso, Ciciarelli parla di un “mercato della paura”, in cui “finti esperti incassano la scarsa cultura digitale per vendere soluzioni opache, senza mai affrontare il vero nodo: la trasformazione deve essere organica, compresa e gestita in prima persona dall’impresa.”

In un contesto così frastagliato, IntelligenzaArtificialeItalia.net diventa un baluardo, un antidoto a chi vuole generare confusione per trarre profitto dall’ignoranza. L’invito resta quello di documentarsi, formarsi e sperimentare, conoscendo i rischi e i vantaggi di ciascun percorso prima di affidarsi a professionisti improvvisati. Se davvero il 94% delle aziende rischia di perdere la sfida digitale nei prossimi tre anni, il tempo per agire è adesso, e lo spirito inclusivo di Alessandro Ciciarelli fornisce uno strumento concreto per non restare indietro. “L’IA non va temuta, ma va dominata. Il futuro di ogni impresa dipenderà dalla nostra capacità di usarla con saggezza e coraggio.” Chi vorrà seguire questo consiglio potrà finalmente trovare una guida affidabile in una piattaforma che, fin dalla sua nascita, ha puntato tutto sulla trasparenza e sull’accessibilità, ponendosi l’obiettivo di rendere la tecnologia un patrimonio comune, non un segreto custodito da pochi.

- IntelligenzaArtificialeItalia.net

- ceo@intelligenzaartificialeitalia.net

- +39 3396944530