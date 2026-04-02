Il gruppo Adelaïde prosegue il suo percorso di crescita nel 2025 e consolida le basi del suo sviluppo europeo

NEUILLY-SUR-SEINE, Francia, 2 aprile 2026/PRNewswire/ -- Il gruppo Adelaïde conferma nel 2025 la solidità del proprio modello con un fatturato aggregato di 495 M€, in crescita del +10%:

Il Gruppo conta su 3.100 collaboratori e vanta indicatori fondamentali solidi con un tasso di soddisfazione clienti dell'88% e un tasso di fidelizzazione del 95%.

"In un mercato ancora teso, con tensioni geopolitiche e una crescita economica debole, la nostra progressione conferma la solidità del nostro modello e la fiducia dei nostri clienti.", sottolinea Gilles Bénéplanc, Direttore generale delegato del gruppo Adelaïde.

Una crescita sostenuta dell'intera tutta la catena di valore del brokeraggio assicurativo

Nel 2025, il Gruppo Adelaïde prosegue lo sviluppo nei settori della consulenza, dell'intermediazione, della distribuzione, della gestione e dei servizi assicurativi.

Questa dinamica si è tradotta anche in diverse operazioni di crescita esterna, in particolare:

Le attività di consulenza e di brokeraggio, sostenute da Verlingue e Angelus Courtage, entrambi nella Top 20 dei broker in Francia, hanno confermato la loro solidità in un mercato dell'assicurazione IARD entrato in una fase di normalizzazione tariffaria.

Nel 2025, Verlingue registra un fatturato di 323 M€(+3%), il 37% del quale realizzato a livello internazionale. L'anno è stato segnato dall'arrivo di Vincent Harel, seguito più di recente da quello di Nicolas Naftalski, nell'ambito di una nuova organizzazione volta ad accompagnare la prossima fase di sviluppo del broker.

Da parte sua, Angelus Courtage prosegue il suo percorso di sviluppo con un fatturato di 21 milioni di euro (+30%).

Génération conferma una forte dinamica di crescita organica con un fatturato di 134 M€ (+10%).

Nel 2025, l'azienda gestisce 2,8 milioni di assicurati nel segmento salute e 1,3 milioni di dipendenti in quello previdenziale, erogando prestazioni per 1,9 miliardi di euro, a dimostrazione della portata e della solidità del suo modello operativo.

Per accompagnare questa espansione, l'azienda continua a potenziare la propria struttura operativa con l'apertura di nuovi sedi in Francia e in Portogallo.

Cocoon registra un fatturato di 14 M€ (+10%), trainato in particolare dallo sviluppo della propria attività nel settore delle polizze sanitarie individuali per chi lascia i piani collettivi.

Dune conferma sua una forte dinamica con un fatturato di 3 M€ (+50%). L'anno è stato caratterizzato dall'arrivo di nuovi partner strategici, da una diversificazione dei portatori di rischi e dal lancio di una nuova piattaforma digitale di sottoscrizione.

Un'ambizione europea confermata

Il Gruppo resta profondamente impegnato nella realizzazione del suo piano strategico Better Future 28.

"La nostra ambizione resta immutata: costruire un gruppo europeo indipendente di riferimento, basandoci sulla forza del nostro modello", conclude Benjamin Verlingue, Presidente e Amministratore delegato del gruppo Adelaïde.

Il Gruppo AdelaïdeIl gruppo Adelaïde è specializzato nella consulenza, l'intermediazione, la distribuzione e la gestione nel campo assicurativo. Il gruppo è uno dei principali broker assicurativi francesi, con cinque società di successo: Verlingue, Génération, Cocoon, Dune e Angelus. 3.100 collaboratori Presente in 5 Paesi: Francia, Gran Bretagna, Svizzera, Portogallo, Italia www.adelaidegroup.fr

Contatti Stampalfortin@mantu.com – 06 19 68 70 18

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