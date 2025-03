Il Gruppo Paglieri aderisce al Mese del Made in Italy, iniziativa organizzata dal Ministero delle imprese e Del Made in Italy

Innovazione e valorizzazione del territorio: il 17 aprile il Gruppo inaugurerà una nuova area produttiva

Alessandria, 21 marzo 2025 – Il Gruppo Paglieri, una delle realtà industriali storiche e di eccellenza del Piemonte e leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, ha aderito con entusiasmo al Mese del Made in Italy, iniziativa promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) per celebrare il valore e l'identità della produzione italiana nel mondo.

Per l’occasione Paglieri inaugurerà il prossimo 17 aprile una nuova area produttiva all'interno del proprio stabilimento di Alessandria, un investimento significativo che dimostra l’impegno dell’azienda nella realizzazione di un modello di industria sostenibile e innovativa, in linea con la strategia basata sulla Future Vision.

"Il Made in Italy è espressione di un sistema che sa coniugare innovazione e tradizione, qualità e sostenibilità. Le imprese radicate nei territori sono quelle in grado di produrre un valore unico, che va ben oltre il prodotto. È in questo connubio tra radicamento territoriale e visione internazionale che si trova la vera forza del Made in Italy, frutto di un equilibrio tra l'eccellenza artigianale e le più moderne tecnologie. Ed è proprio questo modello, capace di garantire una qualità elevata e una crescita sostenibile, che rende il Made in Italy un faro di competitività a livello internazionale. È con questo spirito e visione che abbiamo scelto di aderire all'iniziativa del MIMIT" affermano Debora Paglieri e Fabio Rossello, CEO del Gruppo Paglieri.

Il Gruppo Paglieri continua così a guardare al futuro con una visione chiara: quella di un'industria che combina tradizione e innovazione, capace di rispondere alle sfide globali con un forte radicamento sul territorio.

PAGLIERI SpA nasce nel 1807 ad Alessandria grazie alla maestria di Lodovico Paglieri. Oggi l’Azienda è leader di mercato nella produzione di prodotti per la cura del corpo, del bucato e della casa, tutti caratterizzati da un approfondito studio e sviluppo del profumo. Con i suoi oltre 200 anni di storia è simbolo d’imprenditorialità italiana in oltre 50 Paesi nel mondo. Creatrice del brand Felce Azzurra, ha continuato il suo percorso sviluppando nuovi marchi per esigenze specifiche. Nel ramo personal care, Paglieri è proprietaria dei marchi Felce Azzurra Bio, - una gamma per chi è particolarmente attento all’ambiente, Cléo – una linea appositamente concepita per la cura quotidiana del corpo femminile, Labrosan – burri di cacao per la cura delle labbra e SapoNello – la linea che si prende cura della pelle delicata dei più piccoli. Nel ramo home & fabric care Felce Azzurra il Bianco e Mon Amour – ammorbidenti, detersivi e additivi per un bucato protetto e profumato e Aria di Casa, una linea completa di profumatori per ogni stanza della casa. Oltre ai brand di proprietà, il Gruppo Paglieri fonda nel 2001 Selectiva Spa, che per prima porta il concetto del gourmand in profumeria declinato in bagni, creme corpo e profumi con i marchi Aquolina e Pink Sugar.

