Il World Burger Tour di Hard Rock Cafe arriva in Italia: agrumi fiorentini, ragù alla bolognese e mozzarella in carrozza protagonisti a Firenze, Roma e Venezia

Firenze, Roma, Venezia 16 giugno 2025 – In occasione del suo 54° compleanno Hard Rock Cafe ha ufficialmente dato il via al World Burger Tour 2025. Gli chef dei cafe di tutto il mondo sono stati sfidati a creare burger originali che raccontino la cultura gastronomica del proprio territorio. Le ricette selezionate saranno disponibili in esclusiva per gli ospiti fino al 5 agosto, tra cui tre proposte italiane: il Sunburst Burger a Firenze, il Lasagna Burger a Roma, e il Bacaro Burger a Venezia.

Agrumi toscani e creatività per il Sunburst Burger di Firenze

Firmato dal Kitchen Manager di Hard Rock Cafe Firenze Leonardo Santopietro, il Sunburst Burger, trova una sorprendente armonia con la tradizione toscana grazie all’uso di agrumi come arancia e limone. Ispirato alle storiche Limonaie fiorentine strutture dedicate alla coltivazione e alla conservazione degli agrumi a Firenze, simbolo di prestigio e raffinatezza nei palazzi rinascimentali di Firenze. L'infuso di agrumi conferisce freschezza alla carne, in linea con i sapori equilibrati che definiscono la cucina toscana: semplice ma piena di carattere. Un burger che reinterpreta la tradizione, con rispetto e creatività, offrendo una nuova esperienza di gusto profondamente legata al territorio.

Il gusto della domenica in un morso nel Lasagna Burger di Roma

Il Lasagna Burger, ideato dalla Kitchen Manager del cafe di Roma Vanessa Fusco, è un tributo al comfort food italiano per eccellenza, ispirato alle tradizioni dei pranzi domenicali italiani, racchiude i sapori ricchi e stratificati delle lasagne fatte in casa in ogni boccone. Preparato con un succoso burger di manzo di prima qualità, è arricchito da un ragù bolognese cotto lentamente, una vellutata besciamella fatta in casa e una spolverata di Parmigiano Reggiano DOP. Il tutto è racchiuso in un panino artigianale tostato, per un’esperienza che unisce tradizione e street food gourmet.

Lo street food veneziano in versione gourmet per il Bacaro Burger di Venezia

Il Bacaro Burger, creato dal Kitchen Manager del Cafe di Venezia Francesco Colombo, rende omaggio ai bacari, le tipiche osterie veneziane a uno dei cicchetti più tipici: la mozzarella in carrozza. Croccante fuori e morbida dentro la mozzarella fritta viene accompagnata da una maionese al bacon che richiama i celebri tramezzini veneziani, insieme a due smash burger di carne di manzo. Un tocco di freschezza è dato dal pan brioche, realizzato da un forno locale veneziano.

Quest’anno, per la prima volta, la competizione vede la partecipazione della chef, content creator e brand partner Olivia Tiedemann in qualità di mentore e giudice. “Lavorare con questi talentuosi chef da tutto il mondo è stato incredibilmente divertente. Ognuno ha portato passione e creatività, trasformando i classici burger con influenze locali e storie personali,” dichiara Tiedemann.

Sulla base dei suoi consigli, delle vendite e dei voti espressi dagli ospiti sui social media, verranno selezionate le cinque migliori ricette, che saranno annunciate nel corso dell’estate. I burger finalisti saranno poi disponibili a livello globale per un periodo limitato, prima della proclamazione del vincitore assoluto.

“È un evento annuale davvero entusiasmante, in cui i nostri chef possono esprimere tutta la loro creatività, e i nostri ospiti possono assaggiare burger ispirati alle tradizioni locali per un periodo limitato,” commenta Stefano Pandin, VP Operation UK & Europe Hard Rock Cafe International.

Il primo Hard Rock Cafe aprì a Old Park Lane, Londra, il 14 giugno 1971. Lanciare questa competizione proprio nel giorno della fondazione celebra i 54 anni di evoluzione del brand, oggi presente in oltre 300 sedi tra Cafe, Rock Shop, Hotel, Resort e Casinò in quasi 80 Paesi.

Hard Rock International

Con più di 300 sedi in quasi 75 Paesi - inclusi hotel di proprietà/autorizzati o gestiti, casinò, Rock Shops®, luoghi di spettacolo dal vivo e Cafe - Hard Rock International (HRI) è una delle aziende più riconosciute a livello mondiale. Iniziato tutto con la chitarra di Eric Clapton, oggi Hard Rock detiene la più grande collezione di cimeli musicali esistente, oltre 88.000 pezzi, esposta al pubblico nelle sedi di tutto il mondo. Il programma di fidelizzazione globale Unity by Hard Rock™ premia i membri per le attività che amano svolgere nelle proprietà partecipanti. Inoltre, Hard Rock Digital attiva sul fronte delle scommesse sportive e dei giochi interattivi mette in risalto l’esperienza delle scommesse sportive e iGaming con prodotti rivisitati nello spirito di Hard Rock per i giocatori di tutto il mondo. HRI ha ricevuto numerosi premi nell'industria e nel settore turistico, dell'ospitalità, del gioco, dell'intrattenimento e della ristorazione. HRI detiene attualmente valutazioni di investimento da agenzie di rating primarie: S&P Global Ratings (BBB-) e Fitch Ratings (BBB). www.hardrock.com | shop.hardrock.com

Olivia Tiedemann

Chef e content creator con base ad Austin, Olivia ha iniziato come chef privata negli Hamptons, conquistando un vasto pubblico online grazie ai suoi piatti raffinati, alla presentazione impeccabile e al suo umorismo tagliente. Ha collaborato con chef celebri, partecipato a programmi come The Tonight Show e TODAY, ed è stata citata da riviste come Forbes 30 Under 30, Business Insider e Sandwich Magazine.

