ILS Milano a sostegno delle aziende con i corsi di Formazione Finanziata

Milano, 23/01/2024 - ILS Milano, leader nel campo della formazione linguistica aziendale, è lieta di annunciare l'espansione dei suoi servizi con un programma completo di consulenza per accedere ai corsi di Formazione Finanziata. Questi corsi, che rientrano nell'ambito dei Fondi Paritetici Interprofessionali previsti dalla legge 388/2000, permettono alle aziende di investire lo 0,30% dei contributi versati all’INPS nella formazione del proprio personale.

Peter Luntz, direttore di ILS International Language School , afferma: "Siamo orgogliosi di offrire formazione linguistica aziendale di alta qualità, nonché un servizio di consulenza specializzato per accedere ai corsi di Formazione Finanziata. La nostra dedizione a questo settore riflette il nostro impegno nel costruire ponti linguistici per il successo aziendale in un mondo in continua evoluzione."

ILS Milano si distingue per la sua capacità di affiancare le aziende nelle pratiche di accesso ai fondi, dall’individuazione del Fondo Paritetico Interprofessionale più adatto fino alla rendicontazione finale. Inoltre, la scuola può proporsi come “attuatore certificato” del progetto di formazione linguistica. Il Team di ILS gestisce direttamente la progettazione e la pianificazione dei corsi finanziati, eroga le lezioni con docenti madrelingua qualificati e fornisce un servizio di reporting e monitoraggio costante sull’andamento del corso.

Luntz aggiunge: "I nostri corsi di formazione finanziata aziendale sono progettati per fornire un'istruzione su misura, con un'attenzione particolare ai benefici tangibili della formazione finanziata. Investire nella formazione linguistica finanziata con noi significa sbloccare un vantaggio competitivo tangibile nel panorama globale."

Con questi programmi, ILS Milano mira a rendere la formazione linguistica un vantaggio competitivo accessibile per aziende di tutte le dimensioni. "La formazione finanziata rappresenta un investimento strategico per le aziende che cercano di prosperare nel panorama globale. Grazie a programmi su misura e finanziati, le aziende vedranno un miglioramento significativo nelle loro transazioni internazionali e nelle strategie globali," conclude Luntz. Una particolarità è la flessibilità nella consegna dei corsi, che possono essere condotti in tutta Italia, sia in presenza che da remoto. Questo garantisce la massima accessibilità e comodità, adattandosi alle esigenze specifiche di ogni azienda. Inoltre, ILS Milano collabora con tutti i principali fondi, come Fondir, Fondimpresa, FBA e Forte, per garantire una vasta gamma di opzioni di finanziamento ai suoi clienti.Per ulteriori informazioni sui corsi e sulla consulenza per la formazione finanziata offerti da ILS Milano, si invita a visitare il sito web.

