Ims Srl ottiene la certificazione ItalyX: “Orgogliosi di vedere riconosciute italianità e qualità della produzione”

L’azienda milanese ha conquistato la certificazione riservata da Confindustria e Sole 24 Ore alle imprese del manifatturiero

Milano, 27/02/2024 - L’italianità, intesa come insieme dei valori e delle caratteristiche associati allo stile di vita, alla cultura e all’imprenditorialità italiana, e quindi al valore di una tradizione produttiva che da sempre si contraddistingue nel mondo per la sua qualità, rappresenta senza dubbio una risorsa importante per le impese del nostro Paese. A stabilire quali aziende abbiano gli standard e le caratteristiche necessarie per potersi fregiare dell’attestato di italianità è la certificazione ItalyX, promossa dal Sole 24 Ore e da Confindustria, che si pone come garanzia dell’operato stesso della società.

Tra le realtà che hanno appena conquistato l’ambita certificazione c’è Ims Srl, azienda milanese da 50 anni leader nel campo della micronizzazione di principi attivi ed eccipienti, che la aggiunge ad un’altra certificazione altrettanto importante: la medaglia di bronzo assegnata da EcoVadis, piattaforma di rating che valuta la sostenibilità ambientale delle imprese.

“Siamo particolarmente orgogliosi di aver ottenuto questa certificazione proprio perché riconosce l’italianità, un aspetto a cui teniamo molto. Siamo un’impresa completamente italiana, che fa ricerca e sviluppo qui e si rifornisce da fornitori italiani” afferma Elena Marangoni, general manager di Ims, azienda facente parte di Aschimfarma, l’associazione di settore di Federchimica, collegata a Confindustria.

La certificazione è riservata alle imprese del comparto manifatturiero, che possono candidarsi per riceverla solo nel caso in cui abbiano una serie di prerequisiti: dall’essere state fondate in Italia all’avere sede legale qui, dal possesso della certificazione antimafia alla sostenibilità economica. Ciascuna, poi, viene sottoposta ad ispezioni nella propria sede. Nel caso di Ims - che al contrario della maggior parte delle imprese manifatturiere non realizza un proprio prodotto, ma lavora i principi attivi e gli eccipienti necessari ad altre imprese – sono stati particolarmente apprezzati il codice etico aziendale e le politiche per la gestione del personale, molto attente alla tutela del welfare.

E la certificazione è anche una risorsa importante per intraprendere nuove collaborazioni. “Molti dei nostri competitor sono svizzeri, mentre la maggior parte dei nostri partner è costituita da imprese italiane che esportano all’estero, poter dimostrare l’italianità della nostra impresa rappresenta un punto di forza” aggiunge Elena Marangoni, sottolineando come ItalyX riconosca “l’impegno delle aziende familiari che, grazie alla qualità della loro produzione, restano sul mercato senza cedere alle offerte delle grandi multinazionali straniere”.

Contatti: https://www.imsmicron.it/