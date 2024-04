inGroup International dichiara che sono oltre 10.000 i Partner che ora godono dello status di Membership Gratuita mensile

GUAYNABO, Puerto Rico, April 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- inGroup International comunica che più di 10.000 Partner hanno raggiunto lo status di Membership Gratuita negli ultimi due mesi.

“L'incentivo 'Membership Gratuita' è potente e semplice", afferma Doug Corrigan, Direttore Marketing di inGroup. "I Partner sono esentati dal pagamento della quota mensile di 100 dollari se segnalano cinque Membri paganti e ricevono 200 Crediti Premio mensili a costo zero fintanto che mantengono cinque Membri paganti. Questi crediti sono utilizzabili nella misura di 1 credito per 1 dollaro per prenotare crociere, hotel e resort sul sito web di inCruises. Un Partner che mantiene questo status per un anno risparmia 1.200 dollari, riceve 2.400 Crediti Premio (2 per 1) e aumenta notevolmente la sua capacità di vedere il mondo!”

“Nei primi due mesi dell'anno, l'Incentivo Membership Gratuita ha fatto risparmiare alla nostra squadra di Partner di tutto il mondo più di 2 milioni di dollari sui pagamenti delle quote di abbonamento e ha fruttato loro un risparmio potenziale di oltre 4 milioni di dollari sui viaggi!”, afferma Anthony Varvaro, Direttore Generale e Direttore Finanziario di inGroup. “È entusiasmante vedere come la nostra impareggiabile squadra di Partner stia migliorando la vita di un numero sempre maggiore di persone grazie a questo incentivo unico nel suo genere.”

Dalla fondazione di inGroups fino al 29 febbraio 2024, la Membership Gratuita ha fatto risparmiare ai Membri di inCruises più di 43 milioni di dollari in pagamenti mensili dell'abbonamento e li ha premiati con più di 86 milioni di dollari in potenziali risparmi sui viaggi. In questo periodo, 43.032 Partner di inCruises hanno ricevuto almeno un premio mensile Membership Gratuita.

Per maggiori dettagli sull'incentivo Membership Gratuita, consulta questo link.

Informazioni su inGroup International e inCruises

inCruises è una divisione di inGroup International ed è uno dei più grandi club di viaggi ad abbonamento al mondo. Dal lancio nel 2016, inCruises ha registrato più di un milione di Membri e Partner da oltre 200 paesi e aree geografiche. Nel 2022, è stato aggiunto inStays dando ai Membri l'accesso a quasi 200.000 crociere, hotel e offerte di resort. I Membri del Club inCruises possono guadagnare Crediti Premio, utilizzabili per prenotare crociere, hotel e resort attraverso il sito web di inCruises, che supporta 17 lingue.

inGroup sta facendo la differenza nella vita dei Membri del Club e offre un business a livello mondiale al suo team di Partner in crescita. La base di Membri del Club inCruises cresce esclusivamente grazie a Partner Indipendenti che hanno la possibilità di guadagnare compensi condividendo con altri i vantaggi esclusivi dell’appartenenza al Club.

inGroup International è fortemente impegnata ad essere un buon esempio di cittadinanza aziendale nel mondo e sostiene attivamente Mercy Ships e altre iniziative di soccorso umanitario. Per maggiori informazioni, visita i siti in.Group e inCruises.com.