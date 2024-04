Isola dei Famosi 2024 – Edoardo Stoppa e Joe Bastianich favoriti. Occhio a Vezzali: la campionessa olimpica in trionfo a 7,50 su Sisal.it

Roma, 8 aprile 2024 – Manca pochissimo allo sbarco in Honduras dei naufraghi del cast dell’Isola dei Famosi 2024 e gli esperti Sisal hanno già individuato due grandissimi favoriti per la 18° edizione del reality. A chi passerà il testimone Marco Mazzoli? Sarà un duello acceso tra un volto storico di Striscia La Notizia, Edoardo Stoppa, e l’ex giudice di Masterchef Joe Bastianich. Entrambi offerti a 4,00 sapranno sfruttare le loro passioni per sopravvivere all’avventura e vincere la finalissima del 10 giugno? Sembrerebbe proprio di sì.

I due naufraghi dovranno però fare i conti con degli avversari, e compagni d’avventura, altrettanto agguerriti: Aras Senol, il protagonista della celebre serie turca "Terra Amara", insieme a un altro volto amatissimo di Masterchef, Edoardo Franco, il giovane vincitore della dodicesima edizione: entrambi sono appaiati in quota a 5,00. Vogliono provare a sorprendere il ballerino di Ballando con le Stelle Samuel Peron e la campionessa olimpica di scherma Valentina Vezzali dati entrambi a 7,50. Mai sottovalutare due sportivi: la competizione scorre nel loro sangue e potrebbero ribaltare questa classifica quando le prove di sopravvivenza sull’Isola inizieranno a farsi sempre più dure!

Poche invece le probabilità di vedere a lungo sulle spiagge dell’Honduras Luce Caponegro, più conosciuta al pubblico come Selen e Maitè Yanes, l’attrice protagonista dell’ultimo film di Pieraccioni: gli esperti Sisal le quotano rispettivamente a 20 e 25. Quasi vane invece le speranze di resistere alla fame e alle scottature per Greta Zuccarello offerta a 33 e per una delle protagoniste più amate del “cult” Vanzina degli anni ’80, Sapore di Mare. Marina Suma, con quota 40, secondo Sisal è la meno quotata per trionfare all’Isola dei Famosi 2024.

Anche quest’anno sembra che a Cayos Cochinos ne vedremo proprio delle belle, non ci resta quindi che aspettare stasera, iniziare a goderci tutte le sfide e tifare per, come avrebbe detto Darwin, (the) survival of the fittest!

