Jiuzi Holdings, Inc. (JZXN) si assicura 100 Bitcoin tramite collocamento privato, segnalando una nuova fase nell'implementazione della tesoreria in criptovalute

HANGZHOU, Cina, 14 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN, nel prosieguo denominata la "Società") ha illustrato oggi i progressi della sua transazione di collocamento privato denominata in criptovaluta. Il corrispettivo totale per questa transazione è stato saldato utilizzando 100 Bitcoin.

Questa operazione di capitale inaugura un nuovo paradigma che combina il finanziamento azionario tradizionale con gli asset digitali, dimostrando pienamente il riconoscimento da parte del mercato della strategia di JZXN nel settore delle criptovalute. I fondi raccolti saranno destinati esclusivamente a due direzioni strategiche: costruire una piattaforma intelligente per la custodia di asset digitali e sviluppare sistemi di archiviazione crittografati basati su tecnologie all'avanguardia. Queste iniziative mirano a rafforzare le capacità di servizio infrastrutturale della Società nell'era dell'economia digitale.

Dopo la divulgazione del quadro di riferimento della transazione, la risposta del mercato è stata positiva: il prezzo delle azioni della Società ha mostrato un costante trend al rialzo e ha mantenuto un premio sostenuto rispetto al prezzo di chiusura precedente all'annuncio. Questa tendenza non solo riflette l'approvazione da parte degli investitori della struttura innovativa delle transazioni, ma evidenzia anche il forte interesse dei mercati dei capitali verso gli strumenti finanziari digitali emergenti.

"Dalla firma dell'accordo del 7 ottobre fino alla sua attuale fase di implementazione, abbiamo sempre dato priorità all'equilibrio tra conformità e innovazione", ha dichiarato Tao Li, CEO di JZXN. "Questi fondi denominati in Bitcoin saranno investiti principalmente in ricerca e sviluppo per le tecnologie blockchain sottostanti, in particolare in aree chiave come il calcolo multipartitico sicuro e le dimostrazioni a conoscenza zero, gettando le basi per la creazione di piattaforme di servizi finanziari digitali di nuova generazione".

Informazioni su JZXN

In qualità di fornitore leader nazionale di nuovi servizi infrastrutturali energetici, Jiuzi Holdings è specializzata nello sviluppo di reti di ricarica nelle città di tier 3 e 4. Le sue stazioni di ricarica rapida CC ad alta potenza, integrate con sistemi di accumulo di energia, hanno ottenuto notevoli vantaggi operativi su larga scala. Al contempo, la Società sta portando avanti il suo progetto "Smart Energy Cloud Platform", pianificando di consentire un'interazione intelligente tra impianti di ricarica e sistemi di rete elettrica tramite la tecnologia Internet of Things (IoT). Grazie ai proventi di questo collocamento privato, la Società avvierà anche test di ricerca e sviluppo per soluzioni di pagamento digitale transfrontaliero, ampliando ulteriormente i propri orizzonti commerciali. Per maggiori informazioni, visitare il sito jzxn.com.

