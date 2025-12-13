circle x black
Julius Meinl e KUBUS reinterpretano la cucina austriaca nella nuova esperienza di Brunch Club con una particolare attenzione a tè e caffè

13 dicembre 2025 | 13.11
LETTURA: 3 minuti

VIENNA, 13 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- In collaborazione con il duo culinario viennese KUBUS, Julius Meinl ha curato un'esperienza di Brunch Club che esplora la cucina austriaca contemporanea intrisa dei rituali del caffè e del tè. L'incontro riservato a pochi intimi ha riunito otto ospiti per una mattinata incentrata su un sofisticato menù di più portate e sull'idea che caffè e tè, più che semplici bevande, siano catalizzatori di connessione.

Elena e Peter, la coppia dietro KUBUS, fondono nuove prospettive gastronomiche con tecniche classiche, creando piatti che risultano al tempo stesso familiari e freschi. Prima di dedicarsi alla gastronomia, Elena ha iniziato la propria carriera nel mondo degli affari e Peter come snowboarder professionista. Riuniscono l'esperienza di rinomate cucine austriache e non solo, tra cui il ristorante stellato Taubenkobel Burgenland, Jordnær Copenhagen e il lussuoso hotel benessere Steirerhof. Elena attualmente lavora all'R&Bar e Peter all'Espresso Buffet, entrambi a Vienna.

"In Austria i rituali del caffè sono in realtà rituali del tempo. Rallentiamo, assaporiamo ed entriamo in connessione. Anche il cibo segue la stessa filosofia: c'è un valore reale nel tempo dedicato a creare un piatto o a preparare un caffè e poi condividerlo con le persone che ami. È sia un atto di generosità, sia uno spazio per la creatività. Giocare con alcuni dei favoriti austriaci in questo contesto per noi è stato emozionante". – Elena Kubiena, KUBUS

Una nuova interpretazione dei classici austriaci

Gli ospiti hanno potuto gustare una selezione di caffè Julius Meinl preparati con macchina per espresso, Bialetti, AeroPress e Chemex. I punti salienti del menù includevano:

L'ascesa dei brunch club, l'ospitalità di alto livello a casa

I Supper Club e i Brunch Club hanno registrato un'impennata di popolarità dopo la pandemia, poiché i clienti cercano esperienze culinarie intime e uniche. Questi incontri curati, spesso organizzati in spazi privati o inaspettati, offrono un senso di vicinanza e di comunità immediata che va oltre il tradizionale ambiente di un ristorante o di un bar.

"C'è un dialogo affascinante tra ciò che le persone creano a casa e le innovazioni che si verificano nei bar e nei ristoranti. Le persone portano la gastronomia di alta gamma nelle loro case molto più di prima, e questo si può vedere chiaramente nella cultura del caffè.

È un momento emozionante per ripensare al modo in cui utilizziamo il caffè e il tè, sia come abbinamenti che come ingredienti, e il Brunch Club era esattamente il formato giusto per questo. In fin dei conti, il caffè e il tè sono sinonimo di connessione, ovunque vengano gustati, e lavorare con KUBUS ci ha permesso di evidenziarlo in un modo nuovo". – Andreea Postolache, direttore marketing e vendite globali presso Julius Meinl Coffee Group

In qualità di ambasciatore globale della cultura del caffè viennese, Julius Meinl continua a esplorare nuovi modi per reinterpretare i rituali del gusto e della convivialità. Il Brunch Club è stato sviluppato in collaborazione con Jung von Matt DONAU e prodotto da Bagage. 

Informazioni su Julius Meinl:fondata nel 1862, Julius Meinl è una delle più antiche torrefazioni di caffè al mondo e un marchio iconico delle caffetterie viennesi. La dedizione alla qualità è un marchio di fabbrica della nostra famiglia da cinque generazioni. Con oltre 160 anni di esperienza nell'approvvigionamento, nella miscelazione e nella tostatura, i caffè e i tè Julius Meinl sono venduti in oltre 50.000 hotel, caffetterie e ristoranti in 70 paesi e in un numero crescente di punti vendita al dettaglio.

