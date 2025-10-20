Kaspersky e Incomedia avviano un’iniziativa per la digitalizzazione delle PMI

Milano, 20 ottobre 2025 - Da ottobre fino alla fine di dicembre, Kaspersky e Incomedia avvieranno un’iniziativa congiunta rivolta alle piccole e medie imprese (PMI) europee. La collaborazione si concretizza nella creazione di una soluzione integrata che unisce la protezione di Kaspersky Small Office Security alla semplicità degli strumenti per la realizzazione di siti web di WebSite X5 Evo sviluppati da Incomedia . L’obiettivo della collaborazione è affrontare due delle principali sfide per le PMI: la sicurezza digitale e la visibilità online. Secondo i dati Eurostat 2025, il 73% delle PMI europee ha raggiunto solo un livello base di digitalizzazione, un dato ancora inferiore rispetto all’obiettivo del 90% fissato dalla Commissione Europea per il 2030. Questo divario limita la competitività di milioni di piccole imprese, che si trovano contemporaneamente ad affrontare uno scenario caratterizzato da rischi informatici in costante crescita.

In questo contesto, le minacce stanno diventando sempre più numerose. Il report di Kaspersky (2024) ha rivelato che nel primo trimestre del 2024 le infezioni delle PMI sono aumentate del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un aumento dei trojan e degli attacchi nascosti sotto forma di applicazioni comuni. Questi risultati sottolineano la necessità di soluzioni accessibili e facili da implementare che consentano alle PMI di proteggere le proprie attività e di promuovere la digitalizzazione.

Il progetto sviluppato da Kaspersky e Incomedia si distingue per la sua completa integrazione: con un solo clic, le PMI possono creare un ambiente digitale sicuro e, al tempo stesso, costruire una presenza online professionale. In questo modo, le aziende riducono la complessità tecnica, evitano costi di sviluppo aggiuntivi e beneficiano di un ecosistema digitale unificato.

“Con questa soluzione offriamo alle PMI un modo semplice ma efficace per proteggere la propria attività, grazie a una tecnologia di sicurezza informatica affidabile e pluripremiata, rafforzando al contempo la loro presenza online. In Incomedia abbiamo sempre creduto che gli strumenti digitali debbano essere accessibili a tutti e, insieme a Kaspersky, vogliamo aiutare gli imprenditori a ridurre la complessità, ottimizzare i costi e creare nuove opportunità di crescita”,ha affermato Federico Ranfagni, CEO di Incomedia.

“Combinando la nostra profonda esperienza nella cybersecurity con la piattaforma intuitiva di Incomedia per la creazione di siti web, offriamo alle PMI una soluzione completa che protegge le loro operazioni digitali e ne amplifica la visibilità professionale, senza aggiungere complessità tecniche”, ha commentato Cesare D’Angelo, General Manager Italy, Mediterranean & France di Kaspersky.

Questa collaborazione rappresenta una partnership solida e strategica nel mercato europeo. Incomedia, con milioni di utenti che utilizzano la soluzione WebSite X5 Evo, vanta una lunga esperienza nello sviluppo di strumenti digitali accessibili e affidabili. Kaspersky, invece, amplia il proprio posizionamento oltre la sicurezza informatica, rafforzando il suo ruolo di sostenitore della trasformazione digitale delle PMI a livello globale. Insieme, le due aziende condividono l’impegno per l’innovazione e la crescita sostenibile delle piccole e medie imprese in tutta Europa.

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo milioni di persone e oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

