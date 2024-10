Kaspersky: quasi la metà delle aziende industriali riscontra mensilmente problemi di rete

Milano, 14 ottobre 2024 . Secondo un recente report di Kaspersky, il 45% delle aziende industriali riscontra problemi di rete con cadenza mensile, mentre solo il 12% li segnala una volta all’anno o meno. Il report mette in luce le principali sfide legate alla sicurezza della rete e delle informazioni affrontate dalle aziende con infrastrutture geograficamente distribuite.

Le aziende del settore industriale, infatti, operano spesso con un’infrastruttura geograficamente distribuita –con fabbriche, filiali e altre attrezzature critiche situate in luoghi diversi – il che comporta difficoltà logistiche, barriere di comunicazione e problematiche nella gestione delle operazioni. Tra le principali sfide figurano il mantenimento di standard di qualità omogenei e la conformità alle normative locali.

Oltre a queste difficoltà operative, le imprese industriali multi-sede devono fronteggiare costantemente problematiche legate all'infrastruttura IT e alla sicurezza delle informazioni.Secondo il report di Kaspersky “Managing geographically distributed businesses: challenges and solutions”, il 49% delle aziende manifatturiere considera il rilevamento e la risoluzione degli incidenti di cybersecurity come la sfida più complessa. Altri aspetti critici sono il monitoraggio dell’implementazione delle misure di sicurezza (46%) e la definizione di policy di sicurezza coordinate(42%) .

Quasi il 30% delle aziende intervistate segnala regolari problemi di rete, tra cui guasti o interruzioni, prestazioni insufficienti di servizi e applicazioni, e una connettività inadeguata. In particolare, il 38% delle aziende riscontra questi problemi da una a tre volte al mese, il 28% ogni due mesi e il 7% addirittura ogni settimana.

Per quanto riguarda i tempi di ripristino della rete in seguito a un guasto, la maggioranza degli intervistati (74%) dichiara di impiegare tra 1 e 5 ore, mentre il 15% afferma di riuscire a farlo entro un’ora e il 10% richiede fino a un’intera giornata lavorativa. Tempi di inattività così prolungati possono comportare gravi danni finanziari e di reputazione, con costi che possono raggiungere migliaia di dollari al minuto.

"I problemi di rete nelle imprese industriali causano spesso ritardi, cali di produttività, perdite finanziarie e rischi reputazionali. Quando la rete si blocca, le comunicazioni aziendali vengono interrotte, i dipendenti perdono l’accesso a informazioni cruciali e la fiducia dei clienti può essere erosa. È quindi fondamentale che le aziende proteggano le loro operazioni per garantire la continuità aziendale. Identificare le cause dei problemi di rete e implementare misure preventive tempestive consente di affrontare queste sfide in modo efficace”,ha affermato Maxim Kaminsky, Business Development Manager (Secure Access Service Edge)di Kaspersky.

Per ridurre al minimo la possibilità di problemi di rete e creare una protezione completa e affidabile per tutti gli asset e i processi delle aziende industriali, Kaspersky consiglia di:

•Utilizzare piattaforme OT XDR, come Kaspersky Industrial Cyber Security (KICS), che offre una gestione centralizzata degli asset e dei rischi, un controllo della sicurezza e della conformità e una scalabilità senza precedenti, fornendo alle reti industriali e ai sistemi di automazione una protezione affidabile. La versione aggiornata di gestire fino a 100 punti di monitoraggio e offre opzioni illimitate per creare nuove reti software-defined tra le varie sedi aziendali.

•Se l'azienda necessita di una soluzione separata per gestire la rete aziendale da un'unica console, è opportuno utilizzare una soluzione specializzata, come Kaspersky SD-WAN. Questa soluzione integra canali di comunicazione e funzioni di rete separati tra le aziende e migliora le prestazioni delle applicazioni, facilitando la costruzione di reti affidabili e il mantenimento di aziende geo-distribuite.

•Per una protezione avanzata, possono combinare entrambe le soluzioni: l'integrazione di Kaspersky SD-WAN e Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks consente alle aziende di trasferire una copia del traffico della rete industriale in modo da creare un sistema di monitoraggio e protezione centralizzato. La sinergia dei due prodotti rende scalabili le infrastrutture distribuite, fornendo un servizio di rete di alta qualità e dando priorità al traffico ICS/SCADA.

È possible consultare il report‘Managing geographically distributed businesses: challenges and solutions’, al seguente link.

