La città cinese di Pinghu rafforza i legami commerciali con l’Italia

PINGHU, Cina, Oct. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pinghu, città della provincia dello Zhejiang vicino a Shanghai, intende rafforzare i legami commerciali con l’Italia, concentrandosi in particolare sui mercati della valigeria e dell’abbigliamento e sullo sviluppo di magazzini all’estero per le imprese locali.

Mappa delle zone dello sviluppo economico di Pinghu

L’iniziativa ha lo scopo di aiutare le imprese di Pinghu a esplorare le opportunità offerte dal mercato italiano e a sostenere le loro attività di commercio internazionale.

I settori moda e manifatturiero correlati figurano tra i settori economici chiave di Pinghu. La città si sta adoperando per aiutare le imprese locali a raggiungere i mercati esteri, cercando al contempo di individuare soluzioni per migliorare la logistica e la distribuzione dei prodotti esportati.

I magazzini all’estero rappresentano un ambito di interesse. La creazione di strutture di stoccaggio e distribuzione più vicine ai clienti potrebbe aiutare le imprese a gestire le scorte e a facilitare le consegne ai mercati internazionali.

Situata sulla sponda settentrionale della baia di Hangzhou, Pinghu si estende su una superficie di 557 chilometri quadrati e condivide un confine di 58 chilometri con Shangai. La sua posizione sul delta del fiume Yangtze consente alla città di collegarsi con i principali centri industriali, le reti di trasporto e i servizi commerciali della Cina orientale.

Oltre al settore della moda e creativo, Pinghu ha sviluppato anche quello automobilistico e dei componenti, delle macchine utensili CNC, dei nuovi materiali di fascia alta, della logistica e del commercio moderni, aerospaziale e sanitario.

Mentre le imprese di Pinghu mirano a espandersi a livello internazionale, la città punta a sviluppare rapporti commerciali con i mercati esteri, tra cui l’Italia.

L’attenzione rivolta al settore della valigeria, dell’abbigliamento e dei magazzini all’estero riflette l’impegno di Pinghu nel sostenere le imprese locali nel raggiungere clienti internazionali e nello sviluppare le loro attività di esportazione.

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