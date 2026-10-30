circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale Globenewswire

La città cinese di Pinghu rafforza i legami commerciali con l’Italia

Segui Adnkronos su Google
30 ottobre 2026 | 05.45
LETTURA: 2 minuti

PINGHU, Cina, Oct. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pinghu, città della provincia dello Zhejiang vicino a Shanghai, intende rafforzare i legami commerciali con l’Italia, concentrandosi in particolare sui mercati della valigeria e dell’abbigliamento e sullo sviluppo di magazzini all’estero per le imprese locali.

Mappa delle zone dello sviluppo economico di Pinghu

L’iniziativa ha lo scopo di aiutare le imprese di Pinghu a esplorare le opportunità offerte dal mercato italiano e a sostenere le loro attività di commercio internazionale.

I settori moda e manifatturiero correlati figurano tra i settori economici chiave di Pinghu. La città si sta adoperando per aiutare le imprese locali a raggiungere i mercati esteri, cercando al contempo di individuare soluzioni per migliorare la logistica e la distribuzione dei prodotti esportati.

I magazzini all’estero rappresentano un ambito di interesse. La creazione di strutture di stoccaggio e distribuzione più vicine ai clienti potrebbe aiutare le imprese a gestire le scorte e a facilitare le consegne ai mercati internazionali.

Situata sulla sponda settentrionale della baia di Hangzhou, Pinghu si estende su una superficie di 557 chilometri quadrati e condivide un confine di 58 chilometri con Shangai. La sua posizione sul delta del fiume Yangtze consente alla città di collegarsi con i principali centri industriali, le reti di trasporto e i servizi commerciali della Cina orientale.

Oltre al settore della moda e creativo, Pinghu ha sviluppato anche quello automobilistico e dei componenti, delle macchine utensili CNC, dei nuovi materiali di fascia alta, della logistica e del commercio moderni, aerospaziale e sanitario.

Mentre le imprese di Pinghu mirano a espandersi a livello internazionale, la città punta a sviluppare rapporti commerciali con i mercati esteri, tra cui l’Italia.

L’attenzione rivolta al settore della valigeria, dell’abbigliamento e dei magazzini all’estero riflette l’impegno di Pinghu nel sostenere le imprese locali nel raggiungere clienti internazionali e nello sviluppare le loro attività di esportazione.

Una foto a corredo di questo annuncio è disponibile all’indirizzo: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f60166a3-5086-4b9d-b0b4-66b6a401fcd1 

Referente: Tony Liu / lb_101de@lemengroup.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale Globenewswire.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Halloween, i Trump accolgono i bambini che fanno "dolcetto o scherzetto" alla Casa Bianca
'Dentro' il Generali Stadium, come sarà la nuova casa di Milan e Inter - Video
Christine Lagarde lascia la Bce, l'annuncio con due cerotti sul viso - Video
News to go
Bollo auto, lo stop non si fermerà al 2027: ecco i veicoli esentati
Rapinano gioielleria nel Pavese armati di martello, nella fuga aggredito carabiniere in pensione - Video
Mps, a Lovaglio non riesce goal da calcio d'angolo, bocciate Ops e fusione con Mediobanca - Videonews
"Giù le mani da San Siro", il coro dei tifosi dell'Inter prima della presentazione del nuovo stadio di Milano - Video
Fabrizio Moro racconta il tour nei club 'Non ho paura di niente': "Il mio ritorno alle origini" - Video
News to go
Via libera alla Manovra 2027: tutte le novità
Lucca Comics, il creatore di Goldrake Go Nagai: "Io ispirato dalla Divina Commedia" - Video
Incidenti sul lavoro, due vittime in poche ore in Sicilia - Video
Padova, 13 furti di rame in 4 mesi per un milione di euro: i video degli assalti ai magazzini


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza