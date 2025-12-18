circle x black
La serie di documentari A Long Cherished Dream racconta le storie della gente comune in Cina che insegue i propri sogni

18 dicembre 2025 | 04.01
LETTURA: 2 minuti

PECHINO, 18 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Forse vi ricordate del documentario, accattivante e potente nella sua brevità, The Lady in Number 6: Music Saved My Life, in cui l'eroina si libera dal dolore e dalla sofferenza attraverso l'arte e medita sulle vicissitudini della vita individuale in Prisoner of Paradise. La serie di documentari A Long Cherished Dream, diretta da Malcolm Clarke e prodotta da China Review Studio, parla dei sogni della gente comune in Cina. 

Malcolm Clarke, regista britannico attivo nell'industria cinematografica da oltre 40 anni, ha proiettato con perizia una visione panoramica della società attraverso storie individuali, riflettendo il rapporto tra i bei tempi e il destino della gente comune e mostrando una forte portata spirituale nei cortometraggi.

Una camionista, un'acrobata, un gruppo di imprenditori privati... Cosa succederà quando diventeranno i protagonisti di un documentario in cui gioie, i dolori e tutti gli alti e bassi delle loro vite saranno ripresi dalla telecamera? Questo è il fascino della serie di documentari di Malcolm Clarke presentata da "A Long Cherished Dream" di China Review Studio.

A Long Cherished Dream è una serie di documentari in quattro parti: A Room of Their Own, Drive Like A Girl, Leap of Faith e The Tie That Binds. Malcolm Clarke adotta un approccio obiettivo e razionale, scegliendo una serie di persone comuni provenienti da diverse regioni e professioni della Cina, raccontando le loro storie di lotta per una vita "moderatamente prospera". Il film, della durata di 120 minuti, illustra solo una parte rappresentativa della storia dei cambiamenti della Cina.

Il film si è aggiudicato il premio di miglior serie di documentari dei 28° Shanghai TV Festival Magnolia Awards, il premio come miglior cortometraggio documentario della 12ª edizione dei Chicago Indie Film Awards, il Bronze Remi Award del 55º WorldFest-Houston International Film Festival 2022 ed è stato selezionato ufficialmente per il Doc Edge Film Festival 2022, l'American Documentary And Animation Film Festival and Film Fund 2022, il Flickers' Rhode Island International Film Festival 2022 e il Santa Fe International Film Festival 2022.

https://youtu.be/npDqb4h_570https://youtu.be/2zHrUWxIqo4https://youtu.be/nxK5BIqOPuEhttps://youtu.be/QTi0WkRenvM

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/la-serie-di-documentari-a-long-cherished-dream-racconta-le-storie-della-gente-comune-in-cina-che-insegue-i-propri-sogni-302645351.html

