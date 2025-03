La top model Alla Bruletova alla fashion Week di Milano tra sfilate e party.

Milano, 5 marzo 2025. La Fashion week, evento di riferimento nel panorama della moda internazionale, ha portato in città migliaia di personalità di spicco della moda. Presente anche Alla Bruletova, 25 anni, modella e sportiva, partecipa alla settimana della moda prendendo parte alla festa di Guess. La Bruletova è una delle top model di riferimento ed ha partecipato a sfilate per Diesel a Tokyo, Casablanca a Parigi, Roberto Cavalli a Dubai, nonché a servizi editoriali per riviste patinate, tra cui Elle Slovenia, Harper’s Bazaar Serbia, Bazaar Grecia e Numero Netherlands. Alla ha partecipato con Leonardo Del Vecchio al party Rayban

CHI E' ALLA BRULETOVA?

Nata in Russia, Alla Bruletova, alta 1.58 mt, oltre ad essere modella, è anche influencer e imprenditrice molto richiesta, con un proprio marchio di moda e oltre 5 milioni di follower sui social media. Con i suoi video che hanno ottenuto oltre 100 milioni di visualizzazioni, tra cui un filmato ASMR per l’auto di lusso Bentley Mulsanne, che è diventato una sensazione virale e un meme molto popolare in tutto il mondo, Alla ha davvero un’influenza global (Questa è la sua pagina Instagram: https://www.instagram.com/bruletova_?igsh=cHp3MGpxZXNrM3h4)

Alla Bruletova è nata il 15 settembre 1999 nella città di Ivanovo. Ha praticato la ginnastica fin dalla tenera età e ha conseguito il titolo di Candidato al Master of Sports in cheerleading. All’età di 13 anni ha iniziato a lavorare come modella. A 17 anni si trasferisce a Mosca e si iscrive all’Accademia presidenziale russa di economia nazionale e pubblica amministrazione (RANEPA), specializzandosi in giornalismo.

Nel luglio 2023 è stato pubblicato un video di Bentley che ha portato alla Bruletova un ampio riconoscimento. Il video ha ottenuto 200 milioni di visualizzazioni in una sola settimana.

