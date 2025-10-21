L'alta moda di Stéphane Rolland illuminerà il decimo anniversario del Barcelona Bridal Night

BARCELLONA, Spagna, 21 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- L'alta moda di Stéphane Rolland sarà al centro della scena al decimo anniversario del Barcelona Bridal Night, il galà di punta della Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) 2026, che segnerà la prima sfilata in passerella dello stilista parigino in Spagna. Membro illustre della Chambre Syndicale de la Haute Couture, Rolland presenterà una speciale vetrina che unirà pezzi retrospettivi a 20 nuove creazioni esclusive, ideate espressamente per questa occasione. In totale, 80 look Haute Couture – suddivisi equamente tra abiti da sposa, da sera e da red carpet – celebreranno la sua visione della moda come scultura vivente e pura emozione.

La mostra si terrà la sera del 22 aprile nel padiglione 8 della sede di Montjuïc della Fira de Barcelona, un iconico spazio Art Déco realizzato per l'Esposizione Internazionale del 1929. La sua grandiosità architettonica rispecchierà il distintivo linguaggio visivo di Rolland, in cui volume, geometria e silhouette spettacolari rivelano l'alta moda come forma di espressione culturale e artistica. La BBFW, che si terrà dal 22 al 26 aprile, è ampiamente riconosciuta come l'epicentro mondiale della moda sposa, di gala e red carpet, riunendo oltre 400 marchi e circa 40 stilisti internazionali. L'edizione del 2026 assume un significato particolare poiché Barcellona diventa la capitale mondiale dell'architettura.

"Presentare il mio lavoro in occasione della BBFW è un grande onore", commenta Rolland. "Barcellona condivide con l'alta moda la stessa dedizione alla forma, al volume e all'espressione artistica". La sua partecipazione segue quella di star del passato come Vivienne Westwood, Giambattista Valli, Viktor & Rolf ed Elie Saab, rafforzando l'impegno della BBFW verso l'eccellenza artistica e la sua leadership culturale sulla scena internazionale.

Fedele al suo impegno nel coltivare i talenti del futuro, Rolland ha invitato 24 studenti delle principali scuole di moda di Barcellona – IED, ESDI e LCI – ad aprire la passerella con le loro creazioni, sviluppate in collaborazione con la Maison Stéphane Rolland e realizzate impiegando tessuti donati da Gratacós. Questa iniziativa riflette una convinzione condivisa tra Rolland e la BBFW: che l'innovazione nell'alta moda inizia dando alla nuova generazione autonomia e controllo sulle loro scelte.

Celebrato da icone come Lady Gaga, Celine Dion, Beyoncé, Jennifer Lopez e Nieves Álvarez – sua musa e frequente presenza in passerella – Rolland è acclamato per la sua maestria nell'alta moda scultorea, nella precisione architettonica e nell'eleganza teatrale. Il suo arrivo alla BBFW ribadisce la missione dell'evento: posizionare l'alta moda come una forma d'arte vivente che continua a plasmare la cultura e la bellezza su scala globale.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2800752/Stephane_Albasari.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/5572585/Fira_Barcelona_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.