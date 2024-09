L’Aperitivo SAVOIA lancia “SPIRIT of SAVOIA” il programma per celebrare il terzo anniversario del brand

In occasione del compleanno di SAVOIA partono le attività che puntano a esaltare la semplicità dei vini aperitivi SAVOIA Americano Rosso e SAVOIA Orancio, per stimolare l’inventiva dei barman e rendere speciale ogni cocktail con l'aggiunta di un solo ingrediente

Milano, 19 settembre 2024 – Si chiama "SPIRIT OF SAVOIA" ed è l’iniziativa rivolta ai cocktail bar per creare drink originali con uno dei due vini aperitivi certificati vegani di casa SAVOIA. Parliamo di SAVOIA Americano Rosso, che combina Vermouth e Bitter bilanciando perfettamente amaro e dolce, e SAVOIA Orancio, un vino infuso con agrumi e botaniche, arricchito dalle note esotiche dello zafferano e del melograno. Entrambi incarnano in ogni sorso la modernità della liquoristica italiana.

Dal 21 settembre, giorno dell’anniversario della nascita di SAVOIA, fino al 21 dicembre i bartender potranno iscriversi al contest su casa-savoia.com/spirit-of-savoia-2024/. La piattaforma è aperta ai drink bar di tutta Italia (oltre che di Grecia, Gran Bretagna, Hong Kong, Spagna, Stati Uniti e altri nel corso del programma) che potranno ispirarsi ai drink creativi di Marc Alvarez, co-proprietario del Sips di Barcellona – eletto miglior bar al mondo nella classifica World 50 Best Bars del 2023 – proponendo un cocktail con SAVOIA Americano o SAVOIA Orancio e l’aggiunta di un solo mixer o di un ingrediente special.

Il cocktail dovrà poi essere inserito nella drink list dedicata all'iniziativa insieme ai signature cocktail: SAVOIA Negroni, Americano, Spritz o Garibaldi. I bar partecipanti avranno l’onore di vedere inserita la loro ricetta nella guida internazionale Difford’s Guide, una grande occasione per condividere le proprie creazioni con gli amanti dei drink a livello globale.

«SPIRIT of SAVOIA celebra i principali valori di vita in Italia: la semplicità dello stile italiano, arricchito dalla qualità del territorio nazionale, che vengono rappresentati al meglio dalla cultura dell'aperitivo – spiega Giuseppe Gallo, CEO e fondatore di Casa SAVOIA –. Crediamo che SAVOIA Rosso e Orancio siano l'espressione ultima della ricchezza del nostro territorio, che valorizza eccellenze regionali come il Marsala doc o l'Orange wine, rendendo i due diversi Vini Aperitivi unici nelle loro caratteristiche organolettiche. Rispettando le tradizioni del nostro paese, entrambi i prodotti sono semplici da miscelare, e per ogni occasione. L'Aperitivo Italiano, ormai famoso e diffuso in tutto il mondo, è un vero e proprio marchio Made in Italy, e con questa piattaforma vogliamo celebrare uno dei riti che rende l'Italia il paese più bello del mondo».

Cocktail SAVOIA: la semplicità del +1

Il cuore del programma è il concetto di +1, plus one: una strategia che valorizza la semplicità e la versatilità di SAVOIA, vino aperitivo ready to serve. I sapori e gli aromi di SAVOIA sono disponibili nella versione Americano Rosso all’arancia amara, zenzero e cardamomo, ispirato alla figura visionaria di Garibaldi, protagonista dell'Unità d’Italia, e Orancio, a base di Orange Wine e spezie, che ricorda invece Marco Polo, il celebre esploratore italiano sulla Via della Seta. Gli aperitivi firmati SAVOIA sono espressione, dunque, dello spirito di avventura e innovazione dell’Italia intera.

Con pochi passaggi, i bartender potranno creare cocktail classici ma rinnovati, esaltando i sapori distintivi di questi vini aperitivi. Come ha fatto Marc Alvarez, che ha interpretato entrambi con due ricette esclusive, abbinando SAVOIA Orancio a un cordiale agrodolce, e SAVOIA Rosso a una soda dolce-amara.

PICKLE - SAVOIA Orancio + 1 by Marc Alvarez

Un cocktail elegante e saporito che combina le note agrumate di SAVOIA Orancio con la dolcezza del miele e il tocco agro della cipollina.

Ingredienti:

- 60 ml di SAVOIA Orancio

- 25 ml di cordiale al miele e cipolline

Versare gli ingredienti in un tumbler con un cubetto di ghiaccio, e guarnire con un’oliva siciliana ricoperta di gelatina di ITALICUS Rosolio di Bergamotto.

THEOBROMINE - SAVOIA Americano Rosso + 1 by Marc Alvarez

Una rivisitazione amara e rinfrescante dell'Americano, in cui le sfumature di SAVOIA si fondono con la soda al cacao.

Ingredienti:

- 45 ml di SAVOIA

- 60 ml di soda amara al cacao

Versare in un piccolo bicchiere Collins e guarnire con scorza d'arancia.

Come partecipare a “SPIRIT OF SAVOIA”

Per partecipare al programma, sarà necessario creare un cocktail originale con 40 ml di SAVOIA Rosso o SAVOIA Orancio, aggiungendo l’ingrediente speciale (che può essere un singolo elemento o una combinazione di più ingredienti). A inizio 2025, il drink bar vincitore sarà decretato dal Global Team di SAVOIA. Il locale che realizzerà il miglior cocktail avrà l’opportunità di ospitare una masterclass o guest bartending esclusiva con Marc Alvarez.

Come possono partecipare i consumatori

Anche i consumatori potranno partecipare all’iniziativa. In che modo? Seguendo e poi taggando il profilo Instagram @casa.savoia nei loro contenuti social mentre gustano un cocktail SAVOIA. Il vincitore sarà scelto tra chi pubblicherà le foto più belle e raggiungerà il numero più alto di condivisioni. In premio un voucher del valore di 150 euro da spendere nel drink bar finalista.

www.casa-savoia.com

#SavoiaAmericano #SavoiaOrancio #vinoaperitivo #spiritofsavoia

SAVOIA Americano Rosso e Orancio si possono ordinare su Spirit Academy al seguente link: https://www.spiritacademy.it/it/produttori/savoia-americano-5213.html

Sito internet:

