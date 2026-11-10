Lavoro: Campania fanalino di coda in Italia per occupazionedei giovani adulti 25-34 anni ) e valore aggiunto

Turiello: “Servono imprese più strutturate, competenze e managerialità per favorire lo sviluppo delle imprese e del lavoro nel territorio”

Napoli, 9 novembre 2026 – Tra i 25 e i 34 anni il tasso di occupazione è al 48,2% in Campania, contro il 68,4% della media italiana. La disoccupazione nella stessa fascia d’età è al 21,5% a fronte del 9,5% nazionale. Anche il valore aggiunto per occupato è sotto la media: indice 83 fatto 100 quello italiano. Avellino ha l’occupazione giovanile più alta, Napoli il valore aggiunto per occupato più alto, in generale e nel terziario. Sono tra i peggiori dati a livello nazionale e su questi dati analizzati da AstraRicerche per Manageritalia Campania (elaborazione su dati ISTAT) si concentra l’attenzione dei manager, donne e uomini abituati a confrontarsi con l’organizzazione del lavoro e il rendimento delle aziende.

“Questi dati confermano una situazione che richiede interventi urgenti e mirati – osserva, Ciro Turiello Presidente di Manageritalia Campania in occasione dell’assemblea dell’associazione che si è svolta oggi nella sede dell’associazione a Napoli – riteniamo essenziale promuovere l’occupazione femminile e giovanile con politiche attive e di formazione mirata, favorire la parità salariale attraverso trasparenza e incentivi alle imprese virtuose, sostenere lo sviluppo dei settori ad alto valore aggiunto per creare lavoro qualificato”.

Nel dettaglio, la Campania con la Calabria detiene l’ultimo posto fra le regioni italiane per occupazione dei giovani adulti con 22 punti sotto la media. Il dato più alto è nella provincia di Benevento con il 57,4% e il più basso a Caserta con il 45,3%. Il tasso di disoccupazione più alto si registra a Napoli con il 25,5% ma il più basso è al 16% con Avellino.

Sul fronte del valore aggiunto per occupato, la Campania è a 83 a livello generale di economia e a 80 nel terziario, fra i più bassi d’Italia.

In una regione in cui i dirigenti sono 2.687 su un totale di 133.701, nelle imprese campane abbiamo solo 0,3 manager ogni 100 lavoratori (media nazionale 0,9% contro Francia e Spagna in cui manager sono tra il 2-3%)

“Mai come in questo momento dobbiamo vincere due sfide – prosegue Turiello – da una parte c’è quella storica e culturale che arriva dalla resistenza di imprese piccole e medio-piccole, magari offrendo loro un incentivo per dotarsi un di manager in cerca di occupazione. Dall’altra c’è un territorio come il nostro che è pieno di opportunità. Di fronte a queste opportunità – conclude Turiello - dobbiamo far capire a ogni impresa che solo un manager serio e competente può inserire gli sforzi dell’imprenditore in una strategia che ottimizzi i suoi investimenti massimizzando i profitti”.

A chiudere la parte pubblica dell’Assemblea, un confronto dedicato alla “Manovra economica. Legge di Stabilità 2026”. A confrontarsi con la platea di manager sono intervenuti tra gli altri Marco Saracino, Deputato Membro della Segreteria Nazionale del Partito Democratico, Franco Silvestri, Senatore e Presidente della Commissione Bicamerale per le questioni regionali e Massimo Fiaschi, Segretario Generale Manageritalia e moderati dalla giornalista economica Veronica Riefolo.

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