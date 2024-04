Le telecamere di EQUtv presenti alla 56^ Edizione di Vinitaly

Dal 14 al 17 aprile 2024 l’emittente dedicata al mondo del cavallo racconterà le novità di Veronafiere dallo stand del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

12 aprile 2024. A raccontare i sapori, i colori e le emozioni di Vinitaly 2024, saranno le telecamere di EQUtv, l’emittente televisiva di Epiqa in chiaro sul canale 151 del digitale terrestre, sul 220 della piattaforma Sky e sul 51 di tivùsat.

Dal 14 al 17 aprile, Veronafiere ospiterà uno degli eventi vinicoli più importanti sulla scena internazionale, giunto alla 56^ edizione e sarà proprio EQUtv a portare sul piccolo schermo le storie più avvincenti e coinvolgenti di questa straordinaria manifestazione. La magia inizierà già dalla giornata di apertura di domenica 14 aprile, con la trasmissione in diretta dei momenti salienti della cerimonia di inaugurazione, per poi continuare fino al gran finale in programma mercoledì 17 aprile.

Nello studio televisivo allestito all’interno dello stand del Masaf, si alterneranno istituzioni ed esperti del settore che condivideranno con il pubblico le loro esperienze e discuteranno dei temi più caldi e avvincenti legati al mondo del vino, al territorio e alla cultura italiana. Una troupe di EQUtv si muoverà poi tra gli stand della fiera per catturare curiosità e aneddoti che si nascondono dietro ad ogni calice di vino e che spesso vedono i titolari delle case vinicole proprietari o appassionati di cavalli.

Vinitaly 2024 rappresenta un viaggio emozionante alla scoperta dei migliori vitigni e delle aziende produttrici

provenienti da oltre 30 nazioni ed EQUtv, con la sua esperienza di oltre 19.000 ore all’anno di trasmissioni in diretta, sarà l’occhio virtuale che guiderà gli spettatori tra i padiglioni portando il meglio della filiera vinicola nazionale e globale direttamente nelle loro case

Epiqa

Epiqa è una società controllata al 100% da Snaitech SpA. Gestisce dal 2005 i servizi di raccolta immagini da tutti gli ippodromi italiani e di trasmissione e streaming delle corse ippiche in qualità di fornitore esclusivo del competente Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), grazie ad una ricca e consolidata infrastruttura e a due diversi centri di produzione. L’emittente TV di riferimento è EQUtv, con il segnale distribuito, attraverso una rete proprietaria di 84 ponti radio terrestri e all’utilizzo di fibre ottiche e di trasmissione satellitare, sia agli operatori di scommesse su tutto il territorio italiano, con 6600 punti gioco, sia al pubblico televisivo visibile sul canale 151 del digitale terrestre, sulle piattaforme di Sky canale 220 e su quella di tivùsat al canale 51. Epiqa gestisce anche la web Radio Snai, in streaming all’indirizzo www.snai.it e ‘Snai Live’, un canale televisivo in streaming di sport&racing e fornisce servizi per le scommesse su eventi virtuali retail ed online.

Ufficio Stampa Snaitech

ufficiostampa@snaitech.it

Cell. 348.4963434