Leasys leader in Italia nel noleggio a lungo termine

Nel 2025 Leasys è il primo operatore del NLT in Italia per immatricolazioni, con una quota di mercato del 24%, in un contesto in cui il noleggio supera il 30% del mercato automotive nazionale. La crescita è trasversale su diversi segmenti, con Leasys che registra una quota del 22% nelle Passenger Car e del 37% nei veicoli commerciali leggeri. Leasys svolge un ruolo fondamentale per i brand di Stellantis in Italia, rappresentando il 63% delle immatricolazioni in leasing operativo del Gruppo.

22 gennaio 2026. Nel 2025 il mercato automotive italiano registra un ulteriore rafforzamento del noleggio come formula di accesso alla mobilità, arrivando a rappresentare oltre il 30% delle immatricolazioni complessive a livello nazionale[1]. In questo scenario Leasys, joint venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, consolida la propria leadership nel noleggio a lungo termine, posizionandosi come primo operatore sul mercato: con oltre 98.000 vetture immatricolate e una market share del 24%[2].

Il risultato conferma la coerenza della strategia di crescita di Leasys e la sua capacità di soddisfare le aspettative dei clienti e le esigenze del mercato, all’interno di un contesto caratterizzato da una domanda sempre più orientata a soluzioni flessibili, sostenibili e integrate. La capacità di presidiare l’intera catena del valore, unita a un’offerta modulare, consente a Leasys di intercettare in modo efficace le esigenze eterogenee di fleet manager, PMI, professionisti e clientela privata.

Un fattore chiave della performance è la sinergia con Stellantis ed i Dealer dei brand del Gruppo, leva strutturale che nel 2025 ha portato Leasys a gestire il 63% delle immatricolazioni del Gruppo nel canale del noleggio a lungo termine - 86.840 vetture totali[3]. Numeri che confermano la centralità di Leasys come partner per la mobilità dei brand Stellantis in Italia. Captive di Stellantis per il leasing operativo B2B, Leasys Italia conferma anche la propria attività con altri marchi, che rappresentano circa il 10% della flotta, così da rispondere in modo completo alle diverse esigenze della propria clientela.

La crescita che contraddistingue Leasys è, inoltre, trasversale sui principali segmenti di mercato: nelle Passenger Car la società ha raggiunto una quota del 22%[4], mentre nel comparto LCV si attesta al 37%4, a conferma di una proposta capace di rispondere alle esigenze operative di diverse tipologie di clienti.

In uno scenario in cui il noleggio nel 2025 ha rappresentato uno dei principali driver di crescita del mercato automotive italiano, Leasys rafforza il proprio posizionamento come player strategico della mobilità e come attore di riferimento capace di guidare l’evoluzione del settore, contribuendo in modo concreto allo sviluppo del mercato e alla diffusione di un modello di mobilità sempre più efficiente, sostenibile e orientato al servizio.

Leasys

Leasys, joint venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, offre soluzioni di mobilità dal noleggio a medio-lungo termine ai sistemi di gestione delle flotte aziendali che garantiscono una mobilità efficiente, razionale, sicura e sostenibile. Nata dalla fusione di due società leader del settore, Leasys e Free2Move Lease, la nuova società si conferma pioniere di una nuova idea di mobilità fluida, integrata e sostenibile, pensata per privati, professionisti e imprese di tutte le dimensioni. Leasys vanta una flotta di oltre 950.000 veicoli ed è già operativa in 11 Paesi europei: Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Spagna.

[1] 26.01.08-CS-ANIASA-DATAFORCE-Noleggio-a-Lungo-e-Breve-Termine-2025.pdf - Automotive, cresce del 10% il noleggio e convince anche i privati - Il Sole 24 ORE

[2] Dati interni Leasys Italia

[3] Dati interni Stellantis e Leasys Italia

[4] Dati interni Leasys Italia

