Lefant presenta l'aspirapolvere robotico M5 all'IFA 2025: la combinazione tra design compatto e tecnologia istantanea di lavaggio pavimenti a rulli autopulenti

BERLINO, 5 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Lefant, leader mondiale nelle soluzioni per la pulizia della casa, oggi ha presentato all'IFA 2025 di Berlino il robot aspirapolvere e lavapavimenti di nuova generazione Lefant M5. Il modello M5 combina un'aspirazione avanzata con il lavaggio istantaneo a rulli autopulenti in un design compatto e sorprendente, ideale per le famiglie europee con spazi limitati e configurazioni complesse (Stand Lefant: 187, Padiglione 2.2).

"Lefant non cerca semplicemente di accumulare specifiche tecniche. In Lefant, ogni innovazione è volta a migliorare l'esperienza di pulizia quotidiana e a rendere la tecnologia di pulizia all'avanguardia accessibile a tutte le famiglie. Con il modello M5 portiamo questa filosofia a un livello di punta", ha affermato il Dr. Sean Song, vicepresidente di Lefant.

Dimensioni più compatte e maggiore copertura

La serie Lefant M210 ha venduto milioni di unità in tutta Europa, conquistando la fiducia delle famiglie grazie alle dimensioni compatte e al valore eccezionale che la caratterizzano. Il modello M5 conserva i vantaggi dell'M210 con dimensioni di soli 320 mm, il più piccolo della sua categoria: massimizza la copertura, si muove negli spazi ristretti e garantisce una pulizia più completa per le famiglie.

Un innovativo sistema di lavaggio ad acqua corrente con rulli

Il cuore dell'M5 è il sistema di lavaggio ad acqua a rulli Lefant, che consente agli aspirapolvere robot di eguagliare la potenza di pulizia delle lavapavimenti professionali. A differenza dei tradizionali mop piatti che intrappolano e diffondono lo sporco, il rullo dell'M5 si rinnova automaticamente grazie al flusso di acqua pulita, garantendo una superficie pulita e igienica a ogni rullo. L'esclusivo contatto lineare del rullo con il pavimento aumenta la pressione verso il basso e l'attrito, migliorando notevolmente la sua capacità di rimuovere le macchie ostinate dalle superfici dure.

Senza grovigli, senza problemi

I capelli aggrovigliati e i ciuffi di peli rappresentano una sfida importante nelle pulizie domestiche, soprattutto per le famiglie che hanno animali domestici. L'M5 risolve questo problema grazie alla spazzola principale a V e alla spazzola laterale ad arco, che concentrano peli e polvere verso la porta di aspirazione, mentre i denti a doppio pettine impediscono l'aggrovigliamento dei peli e garantiscono una pulizia ottimale senza intervento manuale. Grazie alla potenza di aspirazione di 12.000 Pa, l'M5 riesce a catturare efficacemente peli di animali, polvere e sporco quotidiano su più superfici.

Navigazione avanzata per evitare gli ostacoli in modo più efficace

L'M5 è dotato di navigazione laser dToF, sensori PSD grandangolari a 190° e tecnologia Freemove™ per una mappatura accurata e l'elusione degli ostacoli. Questo sistema avanzato consente al robot di muoversi agevolmente in ambienti con molti ostacoli, riducendo al minimo le collisioni e le aree trascurate.

Manutenzione senza sforzo grazie alla stazione base all-in-one

La stazione base all-in-one aumenta la praticità grazie alla raccolta automatica della polvere, ai serbatoi dell'acqua pulita e sporca, al lavaggio dei rulli e all'asciugatura ad aria a temperatura ambiente. Questo sistema semplificato mantiene la M5 pulita e pronta per il ciclo successivo, riducendo l'impegno per la manutenzione e garantendo prestazioni costanti.

Disponibilità

La Lefant M5 sarà disponibile per l'acquisto a livello globale nel quarto trimestre del 2025. Per maggiori informazioni visitare il nostro sito web: https://www.lefant.com/.

Informazioni su Lefant

Lefant, marchio leader nelle soluzioni per la pulizia della casa, ha fornito oltre 10 milioni di aspirapolvere robot in tutto il mondo, con diversi modelli che si classificano tra i più venduti nei mercati globali. Grazie al design compatto, alla facilità d'uso e al valore eccezionale, Lefant punta a migliorare l'esperienza di pulizia quotidiana con ogni innovazione e a rendere la tecnologia di pulizia all'avanguardia accessibile a ogni famiglia.

